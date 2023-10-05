8 базовых цветных джемперов, которые станут основой гардероба на ближайшие полгода

Осень - сезон трикотажа. Как только наступят первые холода, мы планируем не снимая носить разнообразные вязаные свитеры, кардиганы, платья и джемперы. Последние и вовсе станут незаменимой базой гардероба на весь осенне-зимний сезон. В арсенале каждой модницы обаятельно должна быть пара базовых джемперов черного, серого или бежевого цвета: они станут униформой на каждый день. Их легко стилизовать, да и из моды они точно не выйдут. Единственный минус таких джемперов - они могут надоесть. Настоящим спасением в этом случае станет опция яркого оттенка. Такой свитер не только украсит ваш гардероб, но и поднимет настроение среди осенней серости. Рассказываем, где искать самые модные яркие джемперы и на что обратить внимание при выборе.

Разумеется, первое, на что важно обратить внимание при выборе джемпера (яркого и не очень) - это его состав. Самым лучшим выбором по-прежнему остаются модели из шерсти и кашемира. В них вам будет действительно очень тепло, а еще, при должном уходе, они прослужат вам не один сезон - чем не инвестиция в гардероб? Более демократичный вариант - смесовые материалы. Они, конечно, несколько уступают по своим свойствам полностью натуральному трикотажу, но при этом по-прежнему хорошо греют и выглядят "дорого". Крой может быть любым: облегающий джемпер подчеркнет фигуру, а в свободном вам всегда будет чуть теплее: все благодаря воздушной прослойке между кожей и тканью. Впрочем, здесь все еще зависит от того, с чем вы планируете носить джемпер. Если с трендовой юбкой-карандаш, то лучше выбирать не слишком объемную модель - так ее легче будет заправлять.

Что касается цвета, здесь все зависит исключительно от ваших предпочтений. Выбирайте любой цвет, который нравится лично вам, а еще - хорошо сочетается с уже имеющимися в вашем гардеробе вещами. Если последний пункт проигнорировать, джемпер имеет все шансы оказаться в дальнем углу шкафа. Главный цвет сезона - красный, но если он вам не по вкусу, выбирайте любой другой понравившийся оттенок: от пастельных до насыщенных.

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