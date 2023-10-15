15 октября 2023

15 октября 2023 09:09

Названа одежда, которая отталкивает мужчин

Опрятный внешний вид и соответствие одежды случаю - главные критерии, на которые обращают внимание мужчины при первой встрече. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала дизайнер, основатель бренда одежды Shumi, бизнеследи Наталья Шумиловская.

На первом свидании у мужчины может появиться негативное впечатление о девушке из-за нескольких вещей в образе.

"Мужчины терпеть не могут чрезмерный оверсайз на женщинах. Ведь мешковатые вещи скрывают от глаз всю красоту фигуры. А мужчины, как известно, любят глазами" - начала эксперт.

Она также подчеркнула, что спортивный костюм и стиль "офисный корпоратив" не впечатляет мужчин.

"Если днем вы строите карьеру, одеваясь в офисный дресс-код, то вечером ни в коем случае не ходите в этой униформе на свидание. Серая строгость не настроит партнера на романтический лад", - добавила Шумиловская.

Другая крайность, по мнению дизайнера, слишком откровенные наряды.

"Глубокое декольте и мини - слишком смелое сочетание. Тем более для первого свидания. В этом случае вы рискуете провести не романтический вечер за приятной беседой, а стать легкой добычей для ловеласов. Впрочем, даже если свидание далеко не первое, дозируйте "обнаженку", - высказалась дизайнер.

Она добавила, что надо быть аккуратной и при выборе обуви.

"Что же касается обуви, то самой непривлекательной для мужчин признана обувь на платформе и танкетке. По мнению большинства мужчин, эта модель - абсолютный антисекс!" - заключила Шумиловская.


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