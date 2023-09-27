27 сентября 2023

27 сентября 2023 19:11

Черное, но не маленькое: как выглядит самое модное платье осени-2023

Жасмин Тукс

Сезоны сменяют друг друга, а макси - остается самой актуальной длиной. Когда платья и юбки в пол впервые потеснили в списке трендов миди, мы и представить не могли, что эта тенденция останется с нами так надолго. Впрочем, это лишь повод порадоваться, ведь макси не только делает любой образ в разы элегантнее, но и визуально удлиняет рост и корректирует фигуру. Если в вашем гардеробе нет ни одного платья макси, советуем начать с универсальной модели черного цвета: ее в самых разных вариациях мы видели на подиумах осенне-зимних показов, а сейчас продолжаем видеть на инфлюенсерах и главных звездных модницах. Рассказываем, как выбрать модное платье макси на это сезон. 

"Черное, но не маленькое" - идеальная формула, которая описывает самое модное платье осени. По большому счету, других условий нет. Платье может быть шелковым, трикотажным или кожаным с длинным рукавом, на бретелях или вовсе бюстье. С пышной или облегающей юбкой. С разрезом от бедра или вырезами на спине и сбоку. Одним словом - есть из чего выбрать. Ориентироваться советуем не только на тренды и фотографии любимых звезд, но и на то, куда вы собираетесь носить платье.

Идеальным выбором на каждый день станет модель из трикотажа. Такое платье можно комбинировать с ботильонами на шпильке или кроссовками, кожаной курткой или шерстяным пальто, и отправиться в нем и в офис, и на прогулку и в ресторан. Для создания более женственного образа, выбирайте приталенные опции из плотной, хорошо держащей форму ткани. Они красиво подчеркнут фигуру и скроют все лишнее. 8 безупречных черных макси на любой вкус ждут вас с подборке выше, а ниже - мы собрали идеи для вдохновения с осенне-зимних показов. 

ATLEIN осень-зима 2023/24

GIVENCHY осень-зима 2023/24

ANN DEMEULEMEESTER осень-зима 2023/24

SAINT LAURENT осень-зима 2023/24

FERRAGAMO осень-зима 2023/24

ISABEL MARANT осень-зима 2023/24

GABRIELA HEARST осень-зима 2023/24

BRANDON MAXWELL осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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