Теннисный стиль стал трендом в 2023 году

Одежда и аксессуары в теннисном стиле стали трендом в 2023 году. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на модных экспертов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о "теннискоре" - модном течении, для которого характерна атрибутика упомянутого вида спорта. Среди них авторы выделяют платья-поло, плиссированные юбки-шорты, футболки-поло, а также различные аксессуары: козырьки, напульсники и кепки. Кроме того, специалисты обратили внимание на рост популярности бренда Lacoste, амбассадорами которого традиционно являются теннисисты.

Среди прочего выяснилось, что выручка от продаж теннисной одежды в США выросла на 15 процентов за 12 месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время продажи теннисной обуви выросли на 21 процент по сравнению с предыдущим годом.

В заключение редакторы отметили, что "теннискор" переплетается и с другими популярными в текущем сезоне стилями. Например, с так называемой тихой роскошью, приверженцы которой стремительно избавляются от ярких цветов, замысловатых аксессуаров и логомании, отдавая предпочтение осознанному потреблению и одежде минималистичного кроя.