Идеально для осени. Как носить кожу в новом сезоне

"Цветы? Весной? Как это оригинально", - эту фразу Миранды Пристли, сказанную с нескрываемым раздражением, наизусть знают все, кто хоть раз смотрел "Дьявол носит Prada". По большому счету, она применима ко всем трендам, которые повторяются из сезона в сезон - достаточно лишь заменить "цветы" на что-то еще. Осенью и зимой, например, то же самое можно сказать о вещах из кожи. Они действительно имеют свойство возвращаться с завидным постоянством - буквально в первые же сентябрьские дни. Кожа - такая константа осенне-зимнего гардероба, что ее как будто даже неловко всерьез называть трендом. Трудно вспомнить хоть один осенне-зимний сезон за последние лет десять, когда на подиуме не было бы кожаных плащей, жакетов, платьев или, на худой конец, брюк. Скорее всего, такого просто не найдется. Для осени-2023 все это тоже справедливо - но есть один важный нюанс.

И это стилизация. Именно она делает вещи трендовыми. И самый модный способ носить кожу в этом сезоне - с ног до головы. Да, буквально. Самый горячий тренд сезона - это кожаный тотал-лук. Из одного материала теперь могут быть и верхняя одежда, и жакет, и брюки или юбка, и даже рубашка. И, конечно, обувь и аксессуары. Не нужно бояться выглядеть готом или заправской доминатрикс: в кои-то веки это не стыдно и не смешно, а очень даже модно. Не верите нам - посмотрите на актуальные коллекции сезона, представленные ключевыми дизайнерами Милана, Нью-Йорка, Лондона и Парижа. Они обманывать точно не станут. Во многом звезда этого тренда взошла благодаря Матье Блази и его первым коллекциям для Bottega Veneta: после кожаных джинсов, маек и даже свитеров тотал-луки из этого материала стали общим местом. В этом сезоне по его стопам пошли Ferragamo, Alexander McQueen, Gabriela Hearst, Emilia Wickstead, Jil Sander, Gucci, Loewe, Chloé и многие другие.

thesymbol.ru