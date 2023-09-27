Какой осенний принт продлит летнее настроение

"Цветы? Весной? Как это оригинально...", - эту сотни раз процитированную фразу Миранды Пристли из "Дьявол носит Prada" наизусть знает каждый, кто хоть немного интересуется модой. И, по-видимому, ею часто руководствуются дизайнеры. И хотя к осенне-зимнему сезону это относится в куда меньшей степени, все же цветочные принты действительно успевают набить оскомину, как бы мы их ни любили. А значит, им нужна равнозначная альтернатива. И она, к счастью, нашлась. Еще летом в моду вошли фруктовые принты. Как нетрудно догадаться, речь идет о принтах с изображениями свежих фруктов и ягод - вишен, яблок, апельсинов, клубники, бананов и чего только не. Для лета это вполне логичная история - когда еще наслаждаться спелыми фруктами, как не в эти три месяца? Но, что интересно, этот тренд перекочевал в осенне-зимний сезон. А мы и не против: это поможет немного продлить приятные воспоминания и смириться с тем, что впереди нас ждут холода.

Дизайнеры вообще нередко вдохновляются едой. Между модой и кулинарией вообще куда больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Обе являются предметом своеобразного культа со множеством последователей по всему миру. Обе связаны с понятием "вкуса" - буквально или фигурально. И обе, конечно, влияют на наши отношения с собственным телом - как в позитивном, так и, увы, в негативном ключе. Но этой осенью у них появится еще больше точек соприкосновения. Еда всегда была большим источником вдохновения для дизайнеров, но на сей раз они решили развернуться на полную катушку. Все это вылилось в появление тренда, который условно можно назвать "фудкором". И вся эта фруктово-ягодная история - один из частных случаев "фудкора". Топы с вишенками мы увидели на показах Jil Sander и Rokh. А сюрреалистичные яблоки украсили пальто и костюмы из мужской коллекции Louis Vuitton, созданной основателем Kidsuper Колмом Диллэйном.

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