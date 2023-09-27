Чем заменить лоферы: еще 4 модели действительно удобной обуви на осень

Осень - сезон лоферов. Это уже давно аксиома, которая не требует доказательств. Кроме того, что это универсальная модель, которая подходит почти под любой образ и не выходит из моды, она еще и удивительно практична. Лоферы идеально подходят для осенней погоды, которая постепенно приходит на смену летнему зною. Но рано или поздно даже самая надежная база успевает наскучить. Что делать в таком случае? Правильно: искать альтернативы. Благо их великое множество. Мы постарались выбрать пять моделей осенней обуви, которые не уступают лоферам ни по удобству, ни по стилю.

Броги

Эти ботинки на плоском ходу, дополненные шнуровкой и декоративной перфорацией, долгое время считались исключительно мужской обувью. Но, как это случилось со многими предметами гардероба, постепенно потеряли четкую гендерную принадлежность. Они удобны, практичны, а еще - сразу укажут на то, что вы идете в ногу с трендами. Они здорово впишутся как в деловой, так и в повседневный образ, а если вы сделаете выбор в пользу моделей нейтральных оттенков без лишнего декора - аутфит точно будет выглядеть "дорого". Ищите референсы в актуальной коллекции Miu Miu - она примечательна не только слингбэками на шпильке.

Челси

Эти высокие ботинки, к слову, тоже пришли в женский гардероб из мужского. И это идеальный выбор для тех, кому привычные ботинки на шнуровке кажутся слишком грубыми и маскулинными. Челси - более лаконичная и классическая модель, которая впишется в большее количество образов и украсит даже строгий брючный костюм. Гладкая кожа всегда выглядит элегантно и "дорого", а дополнительный комфорт обеспечивает эластичная тканевая вставка, благодаря которой надевать такие ботинки удобно даже невзирая на отсутствие шнуровки. Да и в плане модного "долгожительства" их можно ставить в пример: они актуальны вот уже много лет и никуда не собираются уходить.

Туфли на небольшом устойчивом каблуке

Альтернативой лоферам могут быть и туфли. Но лишь при соблюдении двух условий: удобная колодка и небольшой устойчивый каблук. Отличный образец был найден нами в актуальной коллекции Bottega Veneta. В такой "комплектации" изящные остроносые туфли будут ничуть не менее комфортны, чем ваши самые любимые ботинки. Зато куда лучше подойдут к не менее любимым юбкам, платья и костюмам.

Балетки

Ну и куда без них? Модный ренессанс балеток продолжается. И хотя классические модели с круглым мысом сохраняют свои позиции, им на пятки (pun intended) на полной скорости наступают остроносые варианты. Такие ищите, например, у Prada. А менее фантазийные вариации - у многочисленных брендов масс-маркета.

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