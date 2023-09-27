27 сентября 2023

27 сентября 2023 09:20

Чем заменить лоферы: еще 4 модели действительно удобной обуви на осень

Church's X Miu Miu осень-зима 2023/24

Осень - сезон лоферов. Это уже давно аксиома, которая не требует доказательств. Кроме того, что это универсальная модель, которая подходит почти под любой образ и не выходит из моды, она еще и удивительно практична. Лоферы идеально подходят для осенней погоды, которая постепенно приходит на смену летнему зною. Но рано или поздно даже самая надежная база успевает наскучить. Что делать в таком случае? Правильно: искать альтернативы. Благо их великое множество. Мы постарались выбрать пять моделей осенней обуви, которые не уступают лоферам ни по удобству, ни по стилю.

Броги

Miu Miu осень-зима 2023/24

Эти ботинки на плоском ходу, дополненные шнуровкой и декоративной перфорацией, долгое время считались исключительно мужской обувью. Но, как это случилось со многими предметами гардероба, постепенно потеряли четкую гендерную принадлежность. Они удобны, практичны, а еще - сразу укажут на то, что вы идете в ногу с трендами. Они здорово впишутся как в деловой, так и в повседневный образ, а если вы сделаете выбор в пользу моделей нейтральных оттенков без лишнего декора - аутфит точно будет выглядеть "дорого". Ищите референсы в актуальной коллекции Miu Miu - она примечательна не только слингбэками на шпильке.

Челси

Loewe осень-зима 2023/24

Эти высокие ботинки, к слову, тоже пришли в женский гардероб из мужского. И это идеальный выбор для тех, кому привычные ботинки на шнуровке кажутся слишком грубыми и маскулинными. Челси - более лаконичная и классическая модель, которая впишется в большее количество образов и украсит даже строгий брючный костюм. Гладкая кожа всегда выглядит элегантно и "дорого", а дополнительный комфорт обеспечивает эластичная тканевая вставка, благодаря которой надевать такие ботинки удобно даже невзирая на отсутствие шнуровки. Да и в плане модного "долгожительства" их можно ставить в пример: они актуальны вот уже много лет и никуда не собираются уходить.

Туфли на небольшом устойчивом каблуке

Bottega Veneta осень-зима 2023/24

Альтернативой лоферам могут быть и туфли. Но лишь при соблюдении двух условий: удобная колодка и небольшой устойчивый каблук. Отличный образец был найден нами в актуальной коллекции Bottega Veneta. В такой "комплектации" изящные остроносые туфли будут ничуть не менее комфортны, чем ваши самые любимые ботинки. Зато куда лучше подойдут к не менее любимым юбкам, платья и костюмам.

Балетки

Prada осень-зима 2023/24

Ну и куда без них? Модный ренессанс балеток продолжается. И хотя классические модели с круглым мысом сохраняют свои позиции, им на пятки (pun intended) на полной скорости наступают остроносые варианты. Такие ищите, например, у Prada. А менее фантазийные вариации - у многочисленных брендов масс-маркета.

thesymbol.ru


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