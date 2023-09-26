26 сентября 2023

26 сентября 2023 14:36

Какие перчатки всегда выглядят «дорого»

PROENZA SCHOULER осень-зима 2023/24

Чтобы создать образ в духе "тихой роскоши", важно уделять внимание даже самым небольшим деталям. Порой неправильно подобранная обувь или аксессуар может все испортить, и даже составленный по всем правилам аутфит перестанет выглядеть "дорого". Роль аксессуаров особенно возрастает с приходом холодного сезона, когда из опционального дополнения к образу они превращаются в настоящую необходимость. Например, перчатки будут защищать нежную кожу рук от агрессивного температурного воздействия, что позволит ей дольше оставаться молодой и упругой. Вот как правильно их выбрать, чтобы они идеально вписались в "дорогой" образ. 

Большой тренд этого сезона - высокие перчатки. Эти аксессуары появились в коллекциях большинства дизайнеров и, как ни странно, отлично вписались в десятки самых разных образов. Перчатки длиной до локтя очень изящно смотрятся на руке и придают любому образу элегантности. Носить их можно будет с разной верхней одеждой, однако на подиумах чаще всего можно было встретить сочетание высоких перчаток с пальто или тренчами. Впрочем, если длинные модели вам не по вкусу, присмотритесь к опциям классической длины - их будет еще проще вписать в образ. 

SAINT LAURENT осень-зима 2023/24

Не сложно догадаться, что самым "дорогим" материалом для перчаток остается кожа: они смотрится благородно и очень универсально и легко вписывается в любой образ. Если вам все же комфортнее в печатках из трикотажа, выбирайте самые минималистичные модели в спокойных оттенках. И, конечно, не забывайте о главном правиле "тихой роскоши": на перчатках должно быть по минимуму декора. Примеры "дорогих" перчаток с подиумов ищите в галерее ниже. 

Del Core осень-зима 2023/24

Christian Dior осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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