Самые модные цвета пуховиков 2023

Зима совсем близко, и обойтись в ближайшие несколько месяцев без теплого пуховика в нашем климате не представляется возможным. При выборе теплой куртки мы стараемся ориентироваться не только на ее основную "согревающую" функцию, но и на текущие тренды, ведь даже в пуховике хочется выглядеть стильно. Рассказываем, какие цвета пуховиков будут самыми модными этой зимой.

Серый

Сложно назвать сезон, когда серый не был бы в моде: это классика, которая остается на модной арене вне зависимости от сменяющихся трендов. Однако большей или меньше популярностью в разные годы пользуются определенные оттенки серого. Этой зимой советуем обратить особое внимание на пуховики серого цвета с голубым или зеленоватым оттенком. Они придают цвету больше глубины, и пуховик сразу смотрится эффектнее и "дороже".

Красный

Лучший выбор для тех, кто привык приковывать взгляды при помощи ярких нарядов, - это, разумеется, красный. Этот цвет уже давно стал классикой, а значит - точно не выйдет из моды. Кроме того, он может сделать эффектным и запоминающимися любой наряд, даже если в его основе пара простых джинсов.

Молочный

Молочный станет отличным выбором для тех, кто хочет носить светлею верхнюю одежду, но категорически не приемлет белоснежный цвет. Впрочем, дело тут не только в предпочтениях: молочный куда практичнее и подходит, в отличие от кипенно-белого, абсолютно всем.

Шоколадный

В этом осенне-зимнем сезоне коричневый стал любимым цветом для большинства дизайнеров: они активно его используют не только в монохромных луках, но и в сочетании с другими оттенками. Коричневый пуховик станет отличной альтернативой черному - он столь же универсальный, но еще не успел надоесть.

Розовый

Да, сначала барбикор показался нам мимолетным трендом, интерес к которому иссякнет за пару летних месяцев, но мы заблуждались: ярко-розовый цвет не оставляет лидирующих позиций в рейтинге самых модных. Выбирайте длинные пуховики-пальто или наоборот укороченные модели цвета фуксии или классического оттенка жвачки.

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