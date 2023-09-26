Не важно, какие на вас украшения — главное, чтобы они были серебряные

Мы не устаем говорить о важности украшений в образе: они способны превратить безликую комбинацию вещей в стильный аутфит, а могут и безнадежно испортить самый стильный лук. Именно поэтому украшения важно правильно подобрать. К счастью, в этом сезоне сделать это будет нетрудно. Вместо жестких ограничений по форме и размеру дизайнеры установили лишь один критерий - серебряный цвет. Именно цвет, а не материал, потому что серебристые украшения получаются не только из серебра, но и из белого золота и даже вовсе не драгоценных металлов. Рассказываем, на какие украшения стоит обратить внимание в этом сезоне.

В первую очередь - это разнообразные серьги. Это один из самых практичных видов украшений: они не цепляются за окружающие вещи, как браслеты, и не приносят дискомфорта, как некоторые колье. Единственный совет - не выбирайте слишком тяжелые серьги - это не только неудобно, но и не очень полезно для здоровья. В остальном - вас ничего не ограничивает в выборе. Лидирующие позиции в числе трендов по-прежнему занимают крупные серьги-капли из гладкого металла. Они смотрятся одновременно эффектно и минималистично и легко вписываются в любые образы. Не менее эффектным выбором станут длинные серьги: они станут основным акцентом в образе и не потребуют себе в пару другие украшения. Впрочем, если где-то глубоко в вас все еще живет ностальгия по нулевым - выбирайте крупные серебряные кольца.

Впрочем, серьги - далеко не единственный вариант. Советуем присмотреться к эффектным колье-чокерам, которые в этом сезоне пришли на смену длинным цепям подвескам. Их отличительная черта - жесткая круглая форма. Колье может быть просто металлическим или украшенным крупными камнями, жемчугом и любым другим декором. Правда, такое яркое украшение важно уметь правильно стилизовать: образ должен быть достаточно лаконичным, а колье - его центральным элементом. И, конечно, не стоит забывать о браслетах. Обратите особое внимание на две модели - браслеты-каффы из гладкого металла, закрывающие все запястье, и браслеты на плечо. Они стильные, достаточно комфортные в носке, в еще - очень актуальны в этом сезоне.

thesymbol.ru