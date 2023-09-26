26 сентября 2023

26 сентября 2023 11:19

Как модно носить дутый жилет осенью?

Сентябрь в этом году выдался теплым, но это не повод терять бдительность. Первые холода в нашем климате приходят резко и неожиданно, и встречать их лучше во всеоружии. Конечно, огромные пуховики-одеяла и пальто с утеплителем нам еще какое-то время не понадобятся, а вот сезон дутых жилетов вот-вот придет. Этот предмет гардероба без сомнения очень практичный, однако не всегда понятно, как интегрировать его в свои образы. Рассказываем главные лайфхаки, которые помогут составить стильные луки с дутым жилетом. 

Конечно, проще всего сочетать жилет с расслабленными аутфитами. Он идеально дополнит любой свитер из вашего гардероба: от объемного шерстяного с высоким горлом до тонкого, но теплого кашемирового джемпера. Более расслабленное комбо выйдет с худи с большим капюшоном или "университетским" свитшотом. "Низ" к такому "верху" подобрать нетрудно: надевайте любимые мешковатые джинсы, брюки из мягкой шерсти или даже джоггеры из хлопка - смотреться такие комбинации будут гармонично. С обувью тоже сложностей возникнуть не должно: кеды, кроссовки, ботинки челси или армейские на шнуровке здорово дополнят расслабленные наряды. 

Впрочем, дутый жилет можно интегрировать и в более женственные образы. Например, его можно смело комбинировать с трикотажным платьем. Главное, чтобы и жилет, и платья, были простого минималистичного кроя. Останется лишь правильно подобрать оттенки (о лучших комбинациях мы рассказывали здесь), и ваш безупречный образ готов. Также попробуйте дополнить жилетом образы с юбкой-миди: прямого или чуть зауженного кроя. В качестве "верха" отлично подойдет трикотажное боди или водолазка с высоким горлом, а в качестве обуви - сапоги на плоском ходу или устойчивом каблуке, кожаные ботинки и даже кроссовки. 

@ginneynoa

thesymbol.ru


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