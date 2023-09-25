25 сентября 2023

25 сентября 2023 16:00

Интрига сезона: какой получилась первая коллекция Сабато де Сарно для Gucci

Сегодня все внимание было приковано к главному шоу сезона - дебютному показу Сабато де Сарно в Gucci. Казалось, последние недели превратились в один большой "прогрев" перед шоу. Бесчисленные интервью дизайнера, тизеры показа, огромные баннеры с анонсами в крупнейших городах мира... В общем, мы были заинтригованы. По немногословным тизерам мы гадали, в каком же направлении двинется новый креативный директор: "тихая роскошь"? Sex sells в духе Тома Форда? Бескомпромиссная женственность в стиле Valentino, где дизайнер работал до этого? Казалось бы, первая ювелирная съемка с участием модели Дарьи Вербовой намекала на вайб Old Celine - и многие решили, что так оно и будет. Но ничьи ожидания не оправдались в полной мере. В итоге в коллекции было всего понемногу. 

Шелковые комбинации с прозрачным кружевом, кукольные мини-платья, микрошорты, монументальные пальто, худи с юбками из лакированной кожи... Пока ясно одно: это точно не продолжение истории Алессандро Микеле. Но на это мы и не рассчитывали: руководство Kering явно наняло другого дизайнера не с этой целью. А с какой? Самая очевидная - финансовая: перед брендом поставлена планка в 15 млрд евро годового оборота.И уже от нее, видимо, нужно будет отталкиваться в поиске эстетического вектора. Возможно, дебютная коллекция получилась такой многосоставной ровно потому что это поможет прощупать почву и понять, в каком направлении двигаться. А пока мы говорим Сабато де Сарно Ancora - чтобы узнать, каким будет его следующий шаг.

thesymbol.ru


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