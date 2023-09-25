Дьявол носит Prada, а ангел — Blumarine

Victoria's Secret решили отказаться от своих легендарных шоу с "ангелами": его заменила документальная лента The Tour, представленная в преддверии Недели моды в Нью-Йорке. Но свято место пусто не бывает: эту нишу быстро заняли Blumarine. На вчерашнем миланском показе бренда появились и нижнее белье, и ангельские крылья. И даже модель Наташа Поли, которая за свою карьеру не раз выходила на подиум Victoria's Secret. В общем, теперь мы знаем, какой аксессуар нужен, чтобы произвести неизгладимое впечатление: огромные крылья за спиной. Буквально или фигурально - решать вам. Ну или что-нибудь с изображением бабочки, на худой конец. Бабочка (на этот раз золотая) продолжает оставаться символом бренда, даже своего рода негласным логотипом. Креативный директор Никола Броньяно даже сравнивал бабочек Blumarine с Медузой Versace.

Не обошлось и без других знаковых для итальянской марки вещей: облегающих полупрозрачных платьев, дерзких мини, капри в духе нулевых (да, они все-таки окончательно и бесповоротно вернулись) и летящих платьев с запахом и драпировками. Во всем этом хватало и иронии, и сексуальности - качеств, редко встречающихся вместе. Любопытно, что Николе Броньяно уже который год подряд удается балансировать на этой тонкой грани и придумывать что-то новое в довольно узкой нише стиля Y2K. Тем интереснее, как он будет интерпретировать его в дальнейшем.

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