5 сочетаний цветов, которые нужно попробовать осенью-2023

Мятный + розовый

Как известно, пастельные оттенки отлично сочетаются друг с другом. Но можно выйти за привычные рамки голубого с розовым. Отличной альтернативой небесному станет нежный мятный оттенок. Особенно хорош в нем трикотаж - он сразу же смотрится мягким, воздушным и каким-то нежно-обволакивающим. Примеры этого сочетания ищите в осенне-зимних коллекциях Prada и Loewe.

Желтый + фиолетовый

Желтый - не самый простой цвет, когда дело доходит до сочетаний его с другими. Особенно если речь идет о ярких оттенках. Но есть несколько вариантов, которые работают беспроигрышно. Например, он прекрасно сочетается с темно-фиолетовым, который иногда называют "баклажановым". Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на один из образов осенне-зимней коллекции Gucci с желтым поло и фиолетовыми бархатными брюками.

Карамельный + бирюзовый

Мощный тренд этого сезона - сочетания ярких оттенков с темными. Еще одно мы обнаружили на нашумевшем осенне-зимнем показе Miu Miu. Только посмотрите, как красиво жизнерадостный бирюзовый оттеняется глубоким карамельным. А завершает образ небольшая сумка лососевого цвета.

Темно-синий + желтый

Как мы уже выяснили, желтый отлично сочетается с глубокими, темными оттенками. Не хуже яиолетового с этим справится темно-синий. Обратите внимание на образ с показа Proemza Schouler: темно-синий костюм (вечная классика) чудо как хорош на фоне ярко-желтой рубашки.

Лиловый + коричневый

Впрочем, ничуть не хуже с темными оттенками контрастируют пастельные. Взять, например, этот образ с показа Dries Van Noten. Лиловая шуба смотрится "острее" на фоне карамельной юбки и сапог - а те, в свою очередь, уравновешиваются ее оттенком. Win-win.

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