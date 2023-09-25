3 модных и простых способа носить жакет осенью: берем пример с Кайи Гербер

Мы обожаем изучать образы звездных модниц в поисках вдохновения. И речь идет не только (и не столько) об их выходах на красную дорожку, но и о повседневных аутфитах, которые, зачастую, составлены из самых простых вещей. Кайя Гербер, например, просто обожает жакеты и носит их едва ли не каждый день в самых разных образах. Мы выбрали 3 простых, но стильных сочетания, которые стоит повторить этой осенью.

Черный жакет

Черный жакет - идеальная база на все случаи жизни, которая, к тому же, никогда не теряет своей актуальности. Конечно, проще всего вписать его в тотал-блэк образ, однако Кайя предлагает добавить еще пару не менее универсальных цветов. Комбинируйте черный блейзер с темно-синим трикотажным топом (или джемпером) и модными коричневыми джинсами. Можно последовать примеру модели и дополнить наряд яркой обувью, хотя кроссовки базового оттенка будут смотреться здесь ничуть не хуже.

Клетчатый жакет

Если однотонный жакет кажется слишком скучным, замените его на модель в клетку. Он остается таким же универсальным, но смотреться при этом будет куда интереснее. Кайя носит клетчатый жакет с голубыми джинсами прямого кроя и парой классических "конверсов", однако мы предлагаем добавить в образ чуть больше элегантности и заменить их на ботильоны на устойчивом каблуке. Останется дополнить комбо удобной сумкой светлого оттенка и вашими любимыми солнцезащитными очками.

Кожаный жакет

Еще один осенний маст-хэв - кожаный жакет. Он выглядит в меру строго, в меру дерзко, а еще - легко комбинируется с самыми разными вещами. На каждый день Кайя сочетает его с черной водолазкой с высоким горлом, синими джинсами и ботинками челси. Дополнить наряд можно вместительным кожаным тоутом или небольшой сумкой, в которую вы сможете положить все самое необходимое.

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