23 сентября 2023

23 сентября 2023 15:15

Как выглядят самые модные плащи осени-2023

Alexander McQueen осень-зима 2023/24

Какой осенний сезон без тренчей? Правильно: никакой. Иной раз кажется, будто жители больших и маленьких городов буквально с секундомером в руках ждут наступления первого сентября, чтобы сразу же достать из гардероба эту вещь. Отныне другой верхней одежды будто не существует, а идя по улицам можно играть в игру, кто насчитает больше людей в плащах. Причем в большинстве своем они будут абсолютно идентичными: прямого кроя, с поясом, длины миди или макси, двубортные. И, конечно же, бежевые: этот цвет традиционно становится отдельным поводом для шуток, ведь он буквально вытесняет все яркие краски, которые правили бал в летние месяцы. Представить базовый гардероб без этого предмета действительно сложно: это по-настоящему универсальная вещь, да еще и идеальная для нестабильных погодных условий межсезонья. Осталось лишь определиться, какой же тренч выбрать на предстоящий сезон. Постараемся вам в этом помочь. Рассказываем, какие модели окажутся самыми трендовыми уже совсем скоро.

Balenciaga осень-зима 2023/24

Dior осень-зима 2023/24

Мы не зря начали этот текст с описания классических плащей, которые с наступлением осени становятся униформой жительниц средней полосы. Все дело в том, что этой осенью в моде будут именно такие тренчи - самые что ни на есть привычные и стандартные. бежевые, длины миди или макси, с двумя рядами пуговиц и поясом. Не торопитесь с выводами: у дизайнеров не закончилась фантазия. Скорее они наконец подумали о нуждах своих клиентов, которым требуются не только яркие трендовые новинки, но и старая-добрая база. Особенно когда это касается таких фундаментальных категорий, как верхняя одежда. Тем более что ключевым трендом сезона остается "тихая роскошь", которая диктует благородную простоту и минимализм во всем. И раз уж базовые вещи добрались даже до кутюра, то и нам с вами стоит признать, что теперь они превратились в полноценный тренд. Тем более что на этом настаивают Dior, Alexander McQueen, Gucci, Balenciaga и Isabel Marant, включившие в свои осенне-зимние коллекции классические бежевые плащи. А кто мы такие, чтобы спорить с этими авторитетами?

Tory Burch осень-зима 2023/24

Isabel Marant осень-зима 2023/24

Dries Van Noten осень-зима 2023/24

Rokh осень-зима 2023/24

Gucci осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


Просмотров: 139

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 5 837
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 5 081
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 5 388
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 4 979
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 5 830
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 5 514
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 4 615
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 5 018
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 5 105
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 5 389
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье