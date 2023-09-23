23 сентября 2023

23 сентября 2023 14:55

«Танцующие» платья, бахрома и банданы: тренды следующей весны на показе Prada

Коллекции Prada - из разряда тех, по которым можно запросто сверять тренды. Если Миучча Прада и Раф Симонс включили какой-то прием в свой совместный показ, то он точно имеет потенциал для того, чтобы стать полноценной тенденцией. Поэтому мы каждый сезон ждем именно шоу этого бренда, чтобы понять, что будет по-настоящему модно через полгода. Судя по прошедшему сегодня в Милане показу, на сей раз на этот статус претендует бахрома. Причем во всех разновидностях и расцветках - от ремней с небольшой "юбкой" из бахромы, надетых поверх фривольных коротких шортов, до платьев, полностью покрытых длинными шелковыми шнурками, развевающимися при каждом движении. Также нам понравилась обувь, а именно - атласные мюли ярких "конфетных" оттенков, которые дизайнеры предлагают сочетать с темной или пастельной одеждой.

Главный же аксессуар коллекции - черные банданы из гладкой ткани, повязанные на головах моделей на манер повязок, недавно вирусившихся в тиктоке. Впрочем, конкуренцию им вполне могут составить и огромные сумки-тоуты из жатой кожи, которые модели носили под мышками, на манер клатчей. Останутся с нами и большие карманы-карго, покрывающие жилеты из кожи и вообще всю одежду. Зато к ним прибавятся узоры из страз, которыми в коллекции испещрены тонкие шелковые блузки с массивными подплечниками и изящные летящие платья в духе 40-х.

thesymbol.ru


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