Как носить высокие сапоги в сентябре с голыми ногами

Кожаные сапоги длиной до колена - незаменимый атрибут каждого осенне-зимнего сезона. При этом начать носить их можно уже сейчас, не дожидаясь холодов. Как? С короткими юбками и голыми ногами, как это делают самые стильные звезды стритстайла. Конечно, для ежедневной носки в нашем климате это комбо едва ли подойдет, однако выбрать время, чтобы хоть пару раз выгулять этот ультрамодный образ, может получиться. Рассказываем, как адаптировать этот неожиданный осенний тренд к повседневной жизни.

Сочетание короткой юбки и высоких сапог сейчас можно увидеть практически на каждом инфлюенсере. Вот только колготки или теплое пальто образ не подразумевает, а в качестве верха вы наверняка увидите миниатюрный топ или прозрачную блузку. Сочетание мини-юбка+голые ноги+сапоги давно облюбовали звездные модницы - Хейли Бибер и Белла Хадид. Такой образ выглядит очень необычно и отдает дань стилю нулевых, который правит бал в этом сезоне. Попробуйте дополнить образ длинным тренчем - классическим или из кожи или пиджаком "мужского" кроя с объемными плечами.

Помимо юбок отличную пару сапогам составят платья. Женственный силуэт в сочетании с грубой кожаной обувью создают универсальный и гармоничный образ, который подойдет для любого случая. Лучший вариант для поклонников стиля кэжуал - сапоги и платье-рубашка. Мало того, что такой фасон пойдет любому типу фигуры, так это еще и настоящая классика, которая, преодолевая мимолетные тренды, кочует из одной сезонной коллекции в другую. Дополните платье высокими сапогами на устойчивом каблуке, а сверху накиньте жакет или бомбер из потертой кожи, чтобы получить идеальный образ для города.

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