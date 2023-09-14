14 сентября 2023

14 сентября 2023 10:39

Как выглядит «дорогой» платок каре

Lanvin весна-лето 1993

Все аксессуары можно разделить на две категории: трендовые и "вневременные". Первые - остаются актуальными на протяжении короткого времени, в то время как вторые - никогда не выходят из моды. Это кожаные перчатки, классические ремни с аккуратной пряжкой и, конечно, шелковые платки каре. Этот универсальный аксессуар не только способен дополнить любой образ (от делового до расслабленного), но и всегда выглядит "дорого". Впрочем, для этого его важно правильно выбрать. Рассказываем, какие платки каре выглядят дорого вне зависимости от их стоимости.

Конечно, при упоминании "дорогого" платка первым на ум приходит аксессуар из натурального шелка. Эта ткань всегда смотрится благородно и никогда не устаревает. Единственный минус шелкового платка - цена. Впрочем, в ассортименте брендов можно найти немало более демократичных альтернатив. Главное, чтобы блеск ткани оставался мягким и деликатным, как у натурального шелка. В противном случае, аксессуар будет выглядеть "дешево" и неактуально. 

Второй критерий - дизайн. От ярких платков с крупными разноцветными рисунками лучше отказаться. Конечно, если сильно постараться, такой аксессуар можно будет вписать в один или два образа, но универсальностью он точно отличаться не будет. Спокойные, "дорогие" оттенки, минимум декора и логотипов. Если хотите платок с принтом, выбирайте простую геометрию или абстракцию. 

Носить такой платок можно будет самыми разными способами: повязать на шею, вместо шарфа, украсить прическу, сумку или даже использовать вместо ремня. Еще один лайфхак, которые стоит опробовать до наступления холодов  - сделать их платка сумку. О нем мы уже рассказывали здесь. 

thesymbol.ru


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