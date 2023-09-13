Стилист перечислил три устаревшие стрижки

Стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев перечислил россиянкам три стрижки, которые устарели. Соответствующий комментарий публикует портал "А теперь внимание!".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в первую очередь эксперт посоветовал не увлекаться популярными в нулевые годы прическами. "Стрижки из прошлого часто бывают нашим вдохновением, но это больше про классику! В прошлом была в моде асимметрия. Сегодня, встретив кого-то с такой стрижкой на улице, будет ощущение, что ты попал в машину времени", - отметил он.

Помимо этого, специалист порекомендовал не делать отдаленно напоминающую стрижку-каскад, но с ультракороткой макушкой. По его словам, такой хит прошлых лет смотрится нелепо.

В заключение собеседник издания призвал отказаться от прически маллет (короткие по бокам и в верхней части головы и удлиненные сзади волосы). "Ну и, конечно, нашумевшая в свое время стрижка в стиле Димы Билана, когда короткая челка и длинные волосы на затылке. Она точно заставит прохожих думать, что вы гость из прошлого! Сегодня важно не драматизировать и соблюдать золотую середину", - подчеркнул Матреничев.