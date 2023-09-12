12 сентября 2023

12 сентября 2023 12:49

Как выглядит самая модная и удобная обувь на осень-2023

Bottega Veneta Pre-Fall 2023

Времена, когда приходилось выбирать между красотой и удобством, давно прошли. Сейчас дизайнеры все чаще стремятся объединить эти два качества в одной вещи. Особенно это касается обуви: из сезона в сезон в коллекциях появляются опции с удобной колодкой и без каблука, которые с легкостью вписываются в самые разные образы. Мы внимательно изучили осенне-зимние показы и выбрали 5 модных и удобных обувных тренда, на которые стоит обратить внимание. 

Балетки

Prada осень-зима 2023/24

Да, балетки по-прежнему остаются в числе самых трендовых пар. Признаться честно, когда в прошлом году они вернулись на модную арену, мы не ожидали, что тренд окажется настолько долгоиграющими. Впрочем, сейчас мы этому рады. Этой осенью советуем обратить внимание на простые модели из кожи с заостренным мысом: такая модель красиво сидит ноге и визуально удлиняет рост. Другой, не менее трендовый вариант, балетки Мэри-Джейн. Они идеально подойдут как для деловых, так и для романтичных луков. 

Кроссовки

Miu Miu осень-зима 2023/24

Конечно, разговор о модной и удобной обуви невозможен без упоминания кроссовок. Они давно вышли за пределы спортзалов и стабильно появляются на подиумах каждый сезон. Чтобы пара была универсальной и легко вписывалась в образы как с трениками, так и с юбками-карандашами, выбирайте модель минималистичного дизайна. Если белый и черный цвет кажутся слишком скучными, присмотритесь к опциям в классических оттенках, вроде темно-синего, шоколадного и бордового. 

Лоферы

Max Mara осень-зима 2023/24

Эта пара обуви перекочевала в женский гардероб из мужского, в а последние годы укрепилась в нем в статусе классики. Самые модные лоферы осени - на массивной подошве и без лишнего декора. Такая пара не только отлично впишется в самые разные образы сейчас, но и не потеряет своей актуальности в следующих сезонах. Абсолютный маст-хэв. 

Ботфорты на плоском ходу

Khaite осень-зима 2023/24

После абсолютного триумфа на модной арене в прошлом году, ботфорты снова вернулись в список главных осенне-зимних трендов. На этих сапогах мы привыкли видеть пусть и устойчивый, но все-таки достаточно высокий каблук, однако в этом сезоне многие бренды решили от него отказаться в пользу большего удобства. Впрочем, даже в отсутствие каблука, ботфорты не теряют свою способность красиво удлинять ноги, делая их визуально стройнее. 

Челси

Valentino осень-зима 2023/24

Еще одна абсолютно классическая модель обуви, без которой большинство модников не могут представить себе холодный сезон. Кожаные ботинки с эластичной вставкой - одна из самых универсальных пар этой осени. Их легко вписать в самые разные образы и ходить (даже на большие расстояния) в них предельно удобно. Отличная альтернатива для тех, кто устал от ботинок на шнуровке. 

thesymbol.ru


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