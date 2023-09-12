Как выглядит самая модная и удобная обувь на осень-2023

Времена, когда приходилось выбирать между красотой и удобством, давно прошли. Сейчас дизайнеры все чаще стремятся объединить эти два качества в одной вещи. Особенно это касается обуви: из сезона в сезон в коллекциях появляются опции с удобной колодкой и без каблука, которые с легкостью вписываются в самые разные образы. Мы внимательно изучили осенне-зимние показы и выбрали 5 модных и удобных обувных тренда, на которые стоит обратить внимание.

Балетки

Да, балетки по-прежнему остаются в числе самых трендовых пар. Признаться честно, когда в прошлом году они вернулись на модную арену, мы не ожидали, что тренд окажется настолько долгоиграющими. Впрочем, сейчас мы этому рады. Этой осенью советуем обратить внимание на простые модели из кожи с заостренным мысом: такая модель красиво сидит ноге и визуально удлиняет рост. Другой, не менее трендовый вариант, балетки Мэри-Джейн. Они идеально подойдут как для деловых, так и для романтичных луков.

Кроссовки

Конечно, разговор о модной и удобной обуви невозможен без упоминания кроссовок. Они давно вышли за пределы спортзалов и стабильно появляются на подиумах каждый сезон. Чтобы пара была универсальной и легко вписывалась в образы как с трениками, так и с юбками-карандашами, выбирайте модель минималистичного дизайна. Если белый и черный цвет кажутся слишком скучными, присмотритесь к опциям в классических оттенках, вроде темно-синего, шоколадного и бордового.

Лоферы

Эта пара обуви перекочевала в женский гардероб из мужского, в а последние годы укрепилась в нем в статусе классики. Самые модные лоферы осени - на массивной подошве и без лишнего декора. Такая пара не только отлично впишется в самые разные образы сейчас, но и не потеряет своей актуальности в следующих сезонах. Абсолютный маст-хэв.

Ботфорты на плоском ходу

После абсолютного триумфа на модной арене в прошлом году, ботфорты снова вернулись в список главных осенне-зимних трендов. На этих сапогах мы привыкли видеть пусть и устойчивый, но все-таки достаточно высокий каблук, однако в этом сезоне многие бренды решили от него отказаться в пользу большего удобства. Впрочем, даже в отсутствие каблука, ботфорты не теряют свою способность красиво удлинять ноги, делая их визуально стройнее.

Челси

Еще одна абсолютно классическая модель обуви, без которой большинство модников не могут представить себе холодный сезон. Кожаные ботинки с эластичной вставкой - одна из самых универсальных пар этой осени. Их легко вписать в самые разные образы и ходить (даже на большие расстояния) в них предельно удобно. Отличная альтернатива для тех, кто устал от ботинок на шнуровке.

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