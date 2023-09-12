12 сентября 2023

12 сентября 2023 09:09

Цветы? Осенью? Идеально — если это принт

LANVIN осень-зима 2023/24

"Цветы? Весной? Как это оригинально...", - все мы помним эту цитату Миранды Пристли из "Дьявол носит Prada". И каждую весну иронично вспоминаем ее, ведь дизайнеры неизменно предлагают новые вариации на тему цветочных принтов. Но в этот раз правила игры поменялись. Белоснежные камелии, романтичные пионы, чувственные розы, трогательные ландыши и даже роскошные огромные орхидеи вдруг распустились на платьях, юбках и блузках осенью. Вопреки всему. И мы уверены: цветы осенью - это прост отлично. И в букетах, и в горшках, и вот в таком модном прочтении. Поэтому такому осеннему тренду мы говорим уверенное "да". И пусть строгая Миранда не держит на нас зла. В конце концов, цветочные принты осенью точно смотрятся свежее и оригинальнее, чем весной. Да и позволяют проще и оптимистичнее пережить скорый приход холодов и хмурой погоды.

Alexander McQueen осень-зима 2023/24

По правде говоря, осенние цветы мало похожи на весенние. Весной тренд на цветочные принты обычно больше про легкость, обновление и романтику. Наступающей осенью он несет скорее готический, мрачноватый оттенок. Но от этого не становится менее красивым. Все чаще дизайнеры подбирают темный фон для принта, да и цветы используют другие - крупные, темные и мрачновато-красивые. Особенно это заметно по работам британских дизайнеров: Ричарда Куинна, Эрдема Моралиоглу и Дэниела Ли из Burberry. Но эффектнее всех выступила Сара Бертон - креативный директор Alexander McQueen. Она сделала лейтмотивом осенне-зимней коллекции орхидею. Огромные цветки в черно-белых тонах появились на пышных платьях, тренчах и строгих брючных костюмах. Бутоны распустились и на платьях и юбках Dior, что вполне логично: сам Кристиан Диор своим идеалом считал "женщину-цветок", да и его культовый силуэт New Look был навеян именно формой цветка. Правда, у Марии Грации Кьюри цветы получились будто сошедшими с полотен импрессионистов. А Виржини Виар, преемница Карла Лагерфельда в Chanel, сделала ставку на вечную классику - цветок камелии, который является символом Дома.

JIL SANDER осень-зима 2023/24

Balenciaga осень-зима 2023/24

CHRISTOPHER KANE осень-зима 2023/24

GIVENCHY осень-зима 2023/24

Burberry осень-зима 2023/24

Louis Vuitton осень-зима 2023/24

Carolina Herrera осень-зима 2023/24

Chanel осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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