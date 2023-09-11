Жилеты, брюки и пиджаки: 7 модных способов носить самый актуальный принт сезона — тонкую вертикальную полоску

Мы привыкли разделять базовые и трендовые вещи. Первые - уже даже сложно назвать модными: они не перестанут быть актуальными несмотря ни на что. Вторые - захватывают модную арену на один сезон, а затем бесследно исчезают. Однако в этом осенне-зимнем сезоне все изменилось и трендовыми стали базовые вещи. Классические жакеты, костюмные брюки, платья-футляры, "офисные" рубашки и лодочки на каблуке заполнили подиумы и получили звание "самых модных". Аналогичная ситуация произошла и с принтами: на пике популярности самые классические клетка, горох и тонкая вертикальная полоска. О том, как правильно носить последнюю, рассказываем в нашем материале.

Главное преимущество этого принта - вы можете смело покупать себе полосатые вещи и не переживать, что они утратят актуальность. Даже когда тренды вновь изменится, тонкая полоска снова перейдет из разряда трендов в разряд вневременной классики и будет украшать ваши образы еще несколько сезонов подряд. Именно поэтому сейчас, когда в ассортименте магазинов можно найти десятки вариантов стильных полосатых вещей, стоит отправиться на шопинг.

Хорошим выбором станет полосатый жакет: выбирайте модели прямого или чуть свободного кроя с четкой линией плеч. Такой жакет можно будет вписать в самые разные образы: от официальных до расслабленных. Носить его можно будет с рубашками, футболками и даже худи с капюшоном. Не менее удачным выбором станут классические брюки в полоску. Присмотритесь к моделям прямого кроя, у которых штанины имеют одинаковую ширину на уровне бедер и щиколоток. Такие брюки хорошо сядут на любую фигуру и не утратят своей актуальности. Еще одна удачная модная инвестиция - костюмный жилет. Носить его можно будет буквально круглый год: зимой с рубашками и свитерами, а летом - на голое тело.

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