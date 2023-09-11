Вместо черных: самые модные колготки осени — непременно яркие

Достаточно долгое время модницы относились к колготкам с опаской и предпочитали не носить их вовсе. В последние несколько лет дизайнеры осторожно возвращали колготки на подиумы, а в этом сезоне превратили в настоящий тренд. Причем речь идет не только о базовых черных, но и ажурных и даже цветных колготках. О том, как модно носить последние - рассказываем в нашем материале.

Глобально, существует только два стильных способа носить цветные колготки. Первый - создать монохромный образ. Колготки в тон платью нередко любила носить еще принцесса Диана, а сейчас носят не толко модели на подиуме, но и множество звездных модниц. На показах сезона осень-зима 2023/24 мы увидели этот прием сразу у нескольких брендов: Theory, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Просто одевайтесь в один оттенок с ног до головы и не забывайте дополнить наряд колготками в тон. Этот способ идеально подойдет для тех, кто сомневается в своих способностях к колористике и боится сочетать яркие цвета.

Другой вариант - комбинировать яркие колготки с одеждой нейтральных оттенков. Даже простое черное платье может заиграть новыми красками, если дополнить его красными колготками, как это сделали Coperni. Обувь можно подобрать того же цвета - это визуально удлинит ноги. Самым смелым модницам придется по вкусу способ стилизации от Gucci: яркие колготки под прозрачной юбкой. Все же, тренд "no pants - no problems" не сдает своих позиций. Впрочем, если к таким модным экспериментам вы не готовы, вместо прозрачной выбирайте классическую юбку-карандаш - образ выйдет не менее эффектным. Еще больше идей стилизации цветных колготок, ищите в галерее ниже.

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