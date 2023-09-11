Самые модные украшения осени-2023: главные тренды

Украшения - сравнительно небольшая, но очень важная часть образа. Правильно подобранные украшения позволят произвести вау-эффект, даже если вы одеты в простые джинсы и футболку. Мы внимательно изучили показы сезона осень-зима 2023/24 и выбрали самые трендовые украшения, на которые стоит обратить внимание.

Браслеты-каффы

Массивные браслеты-каффы, придуманные Эльзой Перетти, когда-то стали одним из самых продаваемых украшений Tiffany. С тех пор они никогда полностью не покидали модную арену, однако в этом сезоне их популярность особенно возросла. Особенно эффектно смотрятся браслеты из гладкого металла без дополнительных декоративных элементов, как у Saint Laurent. Они легко впишутся в любой образ и добавят в него изюминку.

Колье-чокеры

Длинные цепи и подвески в этом сезоне заменят круглые колье-чокеры. Их отличительная черта - жесткая круглая форма. Колье может быть просто металлическим, как у Bottega Veneta, или украшенным крупными камнями, жемчугом и любым другим декором. Правда, такое яркое украшение важно уметь правильно стилизовать: образ должен быть достаточно лаконичным, а колье - его центральным элементом.

Броши

Самый простой способ превратить скучный базовый образ в суперстильный - добавить крупную брошь. С этим украшением все ваши рубашки, жакеты и свитеры будут смотреться по-новому. Особое внимание советуем обратить на украшения из гладкого металла, как у Coperni. Они смотрятся эффектно и благородно одновременно.

Крупные серьги

Эти украшения неожиданно пришли на смену модным в предыдущих сезонах многоярусным длинным серьгам, которые доставали практически до плеч. Несмотря на крупный размер, эти серьги абсолютно универсальны и здорово вписываются как в повседневные, так и в вечерние образы. Хорошим выбором станут крупные серьги-капли из золота или серебра, как у Zimmermann.

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