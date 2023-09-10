Как носить кардиган, чтобы не выглядеть старше своих лет – 6 готовых идей

Не знаем, как тебе, а нам регулярно попадаются ролики-скетчи о том, как кардиганы "включают" настроение "строгая учительница". В этой шутке есть доля правды: старомодные модели, мягко говоря, look не освежают. Но если ты примеришь актуальные кардиганы, все изменится - показываем, как!

Искренне считаем, что стильные образы с кардиганом - это задачка со звездочкой. Даже если пробежаться по соцсетям фэшэниста, ты заметишь, что далеко не каждый модный блогер носит эти уютные "пледы" с пуговицами - не просто так. Да что уж греха таить, сами не так уж и давно (каких-то лет 15 назад) выгуливали хлипенькие кардиганы без намека на форму! Но теперь мода сделала очередной исторический крюк и вернула кардиганы в магазины - и наши шкафы. И в этот раз мы используем обновку правильно: у нее, как ты сама сейчас увидишь, огромный модный потенциал! Оверсайз крупной вязки Начнем с самых приятных к телу моделей - оверсайз-кардиганов крупной вязки. Идеальный вариант на осень, чтобы кутаться в качественный трикотаж и меланхолично провожать тепло. С чем носим? С другим трикотажем: длинными брюками с рубчик, юбками-кроше (если погода позволяет), плетеными сумками и крупными украшениями. Не забываем о балансе: сами по себе эти кардиганы довольно объемные, значит, мелкие серьги и микросумки сюда не подойдут.

Преппи

Не будем лукавить, школьная эстетика уже порядком надоела, но ради кардигана с отложным воротником мы готовы еще и еще раз выгулять платья-трапеции, сарафаны с водолазками и лоферы с высокими носками.

Вместо лонгслива

А вот это менее банальный вариант - тонкий кардиган, который в образах заменяет лонгслив. Трюк прост до безобразия: вместо водолазки или топа в проверенные аутфиты добавляем кардиган. Кстати, укороченные модели отлично подойдут к брюкам и юбкам с завышенной талией.

Как костюм

Непробиваемая база - комплект из кардигана и брюк. Тут и выдумывать ничего не надо: верх и них соответствуют друг другу по цвету, фактуре и составу. А вот с аксессуарами и обувью мы бы поиграли. Видим здесь акцентную сумку с жестким каркасом - добавим форму!

Как жакет

И последний, но однозначно один из наших любимых трюков - кардиган вместо жакета. Все дико просто: в повседневных образах пиджак меняй на уютный вязаный кардиган. Только не забывай, что он обязательно должен быть плотнее, чем нижний слой, иначе look "рушится". Из такого комбо, как из теплой кроватки, вылезать не хочется!

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