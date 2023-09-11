11 сентября 2023

11 сентября 2023 09:15

Как носить шерстяной жакет осенью-2023: 5 стильных и простых идей

Классический жакет - одна из тех универсальных вещей, которые можно носить всегда, везде и во всех случаях. На смену льняным и хлопковым моделям, которые мы не снимая носили все лето, осенью пришли блейзеры из шерсти. Стилизовать их ничуть не сложнее:вот 5 модных и простых способов это делать.

С джинсами и базовым лонгсливом

@anoukyve

Идеальное сочетание в стиле smart casual. Жакет выбирайте любой: приталенный в стиле ladylike, оверсайз или прямой. Дополнить образ можно парой базовых кед или классическими лоферами. Они - прекрасный компромисс между комфортом и элегантностью. Осталось дополнить лук любимой сумкой - и самый универсальный образ готов. Идеально для похода на работу, в ресторан и даже в театр. 

Как часть костюма

@shepelevich

Брючный костюм - универсальный выбор на все времена. В зависмости от случая сочетайте комбо из брюк и жакета с жилетом на голое тело, с базовой футболкой, с соблазнительным топом-бра или "офисной" рубашкой. К последней добавьте "мужской" галстук - самый актуальный аксессуар сезона . Что касается обуви, то подойдет любая: от неярких кроссовок до лоферов или лодочек.

С трикотажным платьем

@veneti.a

Строгий жакет из костюмной шерсти идеально дополнит женственное платье макси. Добавить в образ интриги поможет платье из полупрозрачного трикотажа. Впрочем, более "безопасные" опции из плотного материала подойдут не хуже. Особенно гармонично с жакетом смотрятся модели прямого кроя. Дополнить образ можно обувью на любой вкус: грубыми ботинками на шнуровке, челси, элегантными ботильонами с острым мысом или классическими лоферами.

С "офисной" рубашкой и свитером 

@emitaz

Многослойность - ключ к комфорту в большом городе. Сочетайте в одном образе сразу несколько универсальных базовых элементов - классическую рубашку, шерстяной джемпер и жакет. Если вам станет жарко, свитер можно повязать на шею в качестве аксессуара, а затем снова надеть под жакет, как только похолодает. Яркий джемпер станет идеальным акцентом в базовом образе, а вариант базового цвета точно не вызовет сложностей со стилизацией. 

С рубашкой и юбкой-мини

@clairerose

Идеальное комбо на все случаи жизни. Строгий крой рубашки уравновесит длину юбки, а жакет идеально завершит образ. Главное, чтобы он и юбка были примерно одной длины - так лук выйдет более аккуратным. До наступления холодов носите это комбо с балетками и лоферами, а затем - с классическим двубортным пальто и сапогами на невысоком каблуке.

thesymbol.ru


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