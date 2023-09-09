9 сентября 2023

9 сентября 2023 10:43

Как выглядит самое модное черное пальто осени-2023

Givenchy осень-зима 2023/24

Если бы нам нужно было выбрать только одну самую практичную покупку сезона осень-зима 2023/24, то мы, недолго думая, указали бы на большое черное пальто. Желательно - с массивными плечами. В идеале - прямого или оверсайз-кроя. Такое, будто вы позаимствовали его у отца или бойфренда. И дело не только в том, что эта вещь безусловно красиво подчеркивает хрупкость женской фигуры: тонкие запястья, выглядывающие из-под широких рукавов, выглядят еще изящнее. Помимо эстетических свойств, есть еще и чисто практические. И они тоже говорят сами за себя. Во-первых, такое пальто - выгодная инвестиция. Оно останется в моде максимально надолго и не потребует замены на что-то более актуальное в следующем сезоне (и, кстати, вполне возможно, что нечто похожее у вас уже есть). Во-вторых, это именно тот вариант верхней одежды, который пишется в любой образ без исключения: нарядный, строгий, расслабленный - на ваш выбор. Большое черное пальто подойдет и к маленькому черному платью (pun intended), и к серым треникам с "университетским" свитшотом, и к "мужской" белой рубашке и широким джинсам. Полный карт-бланш в вопросах стилизации.

The Row осень-зима 2023/24

Versace осень-зима 2023/24

К тому же эта вещь едва ли имеет шансы надоесть. В отличие от более ярких и подчеркнуто трендовых моделей, которые быстро приедаются и начинают "мозолить глаза". И потом, не стоит списывать со счетов то, что верхняя одежда в темных оттенках куда практичнее светлой в условиях сурового российского климата. И это делает черное пальто лучшей альтернативой классическому бежевому, которые, как ни крути, есть опасность запачкать, как только погода начнет портиться. А еще в объемном черном пальто есть что-то неуловимо поэтичное. Кажется, будто в этих вещах все выглядят более возвышенно и отстраненно. В нем легко почувствовать себя героиней романтической мелодрамы, которая бродит по большому городу одна в поисках судьбоносной встречи. И, быть может, эта встреча на самом деле состоится. И раз так, ты вы встретите ее в полной готовности, ведь в таком пальто вы определенно будете выглядеть безупречно даже без особых усилий. Образцы для подражания ищите в коллекциях Givenchy, Prada, The Row, Khaite и Versace, а практичные и жизненные прочтения этого тренда - у локальных брендов.

Khaite осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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