8 сентября 2023

8 сентября 2023 18:11

Как выглядит скандинавский маникюр: волшебный вариант для ценительниц бьюти-минимализма

Скандинавский стиль давно завоевал мир - особенно, если говорить о нем с точки зрения подбора домашнего интерьера или гардероба. Вероятно, ты даже слышала о таких понятиях, как хюгге и лагом. Именно этими словами чаще всего описывают особый уют сканди-стиля - с минималистичной основой, теплыми естественными цветами и особым подходом к выбору деталей.  

Говоря о сканди-эстетике, было бы большим упущением забыть о сфере красоты. Скандинавские женщины известны своей любовью ко всему чистому и натуральному. Поэтому если говорить, например, о маникюре, стоит понимать, что здесь зачастую его делают именно в нюдовой гамме, предпочитая овальную или квадратную форму ногтей - без неудобного в быту удлинения. 

Тем не менее скандинавский маникюр имеет отличия от обычного однотонного покрытия. Судя по работам местных нейл-мастериц, нюдовый лак скандинавки предпочитают дополнять контрастными точками в основании или центре ногтя. Делается это очень быстро - а маникюр в итоге выглядит намного интереснее. 

Иногда наряду с точками в скандинавском маникюре присутствуют другие минималистичные фигуры - линии, треугольники или квадраты, причем не только в черном или белом цвете, но и в более ярких оттенках.

Кажется, такой дизайн вдохновлен скандинавскими рунами - древним видом письменности, элементы которого часто используются в оформлении одежды и интерьера в хюгге-тематике. Говорят, подобный маникюр с точками приносит удачу. Разве не повод, чтобы поскорее его опробовать? :)

thevoicemag.ru


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