Лен, кружево и тонкий хлопок: как носить летние вещи осенью

Хотим мы этого или нет, но осень неумолимо приближается. Впрочем, это совсем не повод торопиться убрать летние вещи в глубь шкафа, ведь они пригодятся вам и после наступления первых холодов. И речь идет не только о мюлях и балетках, которые мы планируем носить с носками и колготками, но и о льняных рубашках, топах и юбках из кружева и летящих платьях. Отличные примеры стилизации летних вещей в более прохладную погоду мы подсмотрели у модниц из Копенгагена, и их очень легко повторить. Ниже рассказываем, что именно нужно делать.

Проще всего будет адаптировать летние платья, вам просто нужно дополнить их какой-то традиционно осенней вещью. На эту рль вполне подойдет базовый шерстяной свитер с высоким горлом или круглым вырезом. Его можно надеть поверх летящего хлопкового макси, миди с цветочным принтом или шелковой комбинации. В качестве обуви подойдет практически все: от кроссовок до балеток - такое комбо весьма неприхотливо. Сделать образ более гранжевым поможет куртка из кожи - косуха или бомбер. Обе справятся с задачей на отлично.

То же самое касается и одежды из льна. До наступления действительно серьезных холодов можно не спешить менять льняные жакеты на шерстяные: первые ничуть не хуже украсят ваши образы. Особенно хорошо они будут смотреться с денимом - джинсами или юбкой. Рубашки из льна советуем использовать в многослойных комбо. Они пригодятся, когда погода начнет стремительно меняться поверх дня. Рубашку можно комбинировать с костюмным жилетом, жакетом, а поверх - надевать объемный непромокаемый тренч. Также не стоит забывать о традиционно летних аксессуаров, вроде сумок в технике кроше и корзин. С джинсами и свитером они будут смотреться ничуть не хуже, чем с пляжным платьем.

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