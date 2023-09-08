С чем носить макси осенью, чтобы выглядеть «дорого»

Длина макси - один из самых долгоиграющих трендов последних нескольких сезонов. Осенью юбки и платья в пол не планируют сдавать своих позиций, так что наша первостепенная задача - быстро сориентироваться, как их носить в новых погодных условиях. Мы выбрали 5 эффектных сочетаний, которые всегда смотрятся "дорого" и пригодятся в самых разных случаях. Как их повторить, рассказываем ниже.

C шерстяным джемпером и лоферами

Идеальное комбо для прохладного сентябрьского вечера. Теплый мягкий свитер с круглым вырезом идеально дополнит юбку из костюмной ткани или шерсти. Под джемпер можно надеть что угодно: от базовой белой футболки до соблазнительного топа с кружевом. Дополнить комбо можно было бы модными лодочками на каблуке kitten-heel, однако мы советуем присмотреться к более комфортному варианту - классическим лоферам.

Как часть костюма

Костюм с юбкой - еще более элегантная альтернатива брючному. Поскольку макси остается самой модной длиной сезона, костюм советуем составлять именно с ней. Крой жакета может быть любой - плечистый "мужской", приталенный, а если у вашей юбки высокая посадка - подойдет даже укороченный. Под жакет надевайте любой верх: от "офисной" рубашки до топа-бра. В зависимости от того, куда вы собираетесь отправиться в таком луке.

С классическими лодочками

Юбка-макси - вещь, безусловно, полезная, но не стоит забывать и о платьях в пол. Модель минималистичного кроя поможет создать элегантный и действительно "дорогой" образ. Особенно, если дополнить платье остроносыми лодочками и аккуратными украшениями. В театр, в ресторан или на свидание - этот образ везде будет смотреться безупречно.

С "офисной" рубашкой

Классное комбо, которое можно будет носить каждый день и на выход. В офис комбинируйте его с балетками или лоферами и вместительным кожаным тоутом, а вечером - смените балетки на туфли на каблуке и добавьте массивные украшения и отправляйтесь на вечеринку. Все гениальное - просто.

С плечистым жакетом

С жакетом можно носить не только юбку, но и платье-макси. Это может быть платье-колонна прямого кроя, обегающий "футляр" или модель с пышной юбкой в духе new Look Кристиана Диора. Добавьте остроносые слингбэки, нитку жемчуга и любимую сумку и отправляйтесь в офис, на бранч с подругами или на прогулку по вечернему городу. Этот образ везде будет смотреться безупречно.

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