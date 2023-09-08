Антитренды осени: 4 вещи, о которых нужно забыть

Все мы знаем: вчерашний тренд - сегодняшний антитренд. Поэтому не стоит думать, что однажды купленная модная вещь останется таковой в ближайшие годы. Как ни крути, многие предметы одежды безнадежно выходят из моды - так что носить их прямо сейчас не стоит. Но есть и хорошие новости: смена трендов работает и в обратном направлении - рано или поздно они возвращаются. Так что антитрендовые вещи не стоит выкидывать - просто отложите их до лучших времен. Рассказываем про 5 вещей, с которыми стоит так поступить.

Укороченные брюки скинни

Скинни - уже давно спорный крой брюк и джинсов, которого лучше избегать. Хотя в целом дизайнеры и модницы сошлись на том, что он допустим, если вы заправляете брюки в высокие сапоги. Но что точно делает скинни окончательным и бесповоротным антитрендом, так это укороченная длина. В облегающих брюках или джинсах выше щиколотки вы будете выглядеть, как звезда 2010-х - а в 2022 году это, поверьте, вовсе не комплимент.

Ботильоны на высоких шпильках и шнуровке

Если бы мы выбирали самую модную обувь прошлого десятилетия, то это звание разделили бы туфли Christian Louboutin на высоких шпильках и скрытой платформе и ботильоны на таких же высоких каблуках и шнуровке. Несмотря на возвращение трендов прошлого, черед такой обуви еще не настал - так что не спешим доставать ее с дальних полок ваших шкафов.

Облегающие и короткие кожаные куртки

Короткие косухи "в облипку" - еще одна примета давно ушедшей эпохи. Лет десять назад такие носили все самые модные девушки мира в сочетании с уже упомянутыми скинни-джинсами, простыми белыми футболками и ботильонами на высоченных шпильках. Сегодня вектор сменился в сторону комфорта и оверсайза: все силуэты стали объемнее, и верхняя одежда - не исключение. Сегодня лучше отдать предпочтение косухе или бомберу из кожи более расслабленного кроя, который не будет сковывать движений.

Верхняя одежда с коротким рукавом

Раньше дизайнеры часто играли с длиной рукава верхней одежды, чтобы освежить привычные силуэты и сделать акцент на самой изящной части руки - запястье. Но стоит признать: такое решение, может, и красиво, но уж точно не практично. В холодную погоду под такое пальто или плащ с коротким рукавом приходится надевать либо длинные перчатки (что не слишком удобно), либо лонгслив (что уже не очень красиво). В конце концов дизайнеры сдались перед соображениями практичности и решили, что у пальто должен быть длинный рукав, который защитит от холода и ветров. И правильно сделали.

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