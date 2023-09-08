5 готовых образов для ранней осени, которые легко повторить

Осень в этом году наступила строго по расписанию, а значит пришло время утепляться. Составить стильный осенний образ гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд: зачастую для этого нужно всего несколько базовых вещей. Вот 5 готовых примеров стильных осенних аутфитов на все случаи жизни, которые можно носить прямо сейчас.

Теплый свитер и юбка миди

Классическая юбка-миди, которую летом вы носили с открытыми топами и боди с разнообразными разрезами, осенью пригодится ничуть не меньше. Просто дополните ее объемным теплым свитером и любимой обувью - лоферами, балетками или туфлями мэри-джейн. Когда на улице станет совсем холодно, замените туфли на ботфорты, а поверх свитера накиньте пальто.

Пиджак, свитшот и бейсболка

Этот расслабленный вариант на каждый день объединяет в себе стиль и комфорт и идеально подойдет, если вам нужно весь день бегать по делам. Благодаря пиджаку, который своими строгими линиями будет уравновешивать расслабленный крой свитшота, образ получится очень гармоничным. Добавьте яркую бейсболку и вместительную сумку, и ваш идеальный образ готов.

Свитер и брючный костюм

Это комбо станет настоящим спасением в те дни, когда температура днем и вечером сильно отличается, а зайти домой переодеться некогда. В дневное время, пока на улице не совсем холодно, накидывайте свитер на плечи и завязывайте на груди - этот элемент придаст наряду аристократичности. А вечером свитер можно будет надеть под пиджак, если температура воздуха станет совсем низкой.

Тренч, рубашка и классические брюки

Простое, можно даже сказать банальное, но от этого не менее эффектное комбо - рубашка, классические брюки и тренч. Плащ можно оставить расстегнутым, а можно завязать поясом, чтобы подчеркнуть талию. Обувь к такому комплекту подойдет любая: от кроссовок до туфель на каблуке. Чтобы сделать наряд чуть менее официальным, рубашку можно заменить шерстяным джемпером или трикотажным лонгсливом.

Оверсайз-свитер и джинсы

Простое и очень удобное сочетание, которое подойдет и для офиса, и для похода в кино, и для воскресной прогулки. Чтобы комбо смотрелось эффектнее, подбирайте свитер и джинсы в тон - монохром заставит любой образ выглядеть "дорого". Верхняя одежда к этому наряду подойдет любая: тренч, пальто, кожаная куртка или бомбер.

thesymbol.ru