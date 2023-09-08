Как носить модные узкие брюки осенью

Мода циклична, и доказательства этому мы видим на подиумах каждый сезон. В этот раз триумфальный камбэк совершили узкие брюки, которые несколько лет назад были записаны дизайнерами в список главных антитрендов. Поспособствовала ли этому возвращению возросшая популярность стиля ladylike, или просто все устали от бесконечного оверсайза, сказать сложно, но то, что в наступающем сезоне мы все будем носить облегающие брюки-сигареты - это факт. Мы внимательно изучили осенне-зимние показы и выбрали 5 самых модных способов это делать.

С объемным топом

Как ни странно, но именно в паре с оверсайз-верхом, узкие брюки смогут сделать вас визуально стройнее. Все дело в контрасте: дополнительный объем наверху сделает талию визуально уже, а ноги - длиннее и стройнее. Отличный пример - на шоу Coperni. Кроме того, это комбо идеально подойдет для тех, кто любит узкие брюки, но не готов одеваться в облегающие вещи с ног до головы.

С блузой

Узкие брюки с высокой талией настоятельно рекомендуем комбинировать с "верхом" с акцентными плечами. Например, с блузой с подплечниками, как на показе Saint Laurent. Такое комбо поможет создать силуэт песочных часов и сделает его более утонченным. Дополните наряд остроносыми лодочками и получите нескучный и элегантный образ для деловых встреч или похода в театр.

С жакетом

Еще один отличный вариант - жакет. Он может быть свободного "мужского" кроя или приталенный, в стиле ladylike. Он идеально дополнит узкие брюки, и одновременно добавит образу строгости и элегантности. Под жакет можно надеть буквально любой "верх" от трикотажного топа до блузы из прозрачной ткани. Обувь к такому комбо тоже подобрать нетрудно: подойдут и лоферы, и туфли на каблуке.

Со свитером

Отличный вариант для более прохладной погоды - узкие брюки и свитер. Сюда особенно хорошо подойдут объемные свитеры с высоким горлом и свободными рукавами: благодаря отсутствию дополнительного объема внизу, такой свитер не будет добавлять силуэту лишние объемы. Дополнить комбо можно ботфортами с широким голенищем или ботинками на шнуровке - в зависимости от настроения.

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