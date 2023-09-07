Как выглядят самые модные сапоги осени-2023

Снаступлением холодов мы все переобуемся в ботфорты. Сапоги выше колена были главной обувью еще в прошлом осенне-зимнем сезоне - и теперь явно намереваются вернуть себе это звание. Дизайнеры стали все чаще отказываться от сапог до колена в пользу более высоких моделей. С каблуком и без, широкие и облегающие ногу, кожаные и замшевые - высокие сапоги сейчас можно найти практически у любого бренда. И у этого тренда немало весомых плюсов. Ботфорты, особенно на каблуке, визуально удлиняют ноги, делают их стройнее и просто добавляют любому образу изюминки и "перца", делая его более дерзким и стильным. Они могут стать тем самым акцентом, который добавит образу модных очков и поднимет его на принципиально новый уровень. Отличным выбором на осенне-зимний сезон станут однотонные модели из кожи и замши на устойчивом каблуке или плоском ходу. Впрочем, модели на шпильке тоже никуда не делись - они по-прежнему актуальны.

Найти красивые и стильные ботфорты в магазинах не трудно, но после покупки возникает вопрос: а с чем же их носить? Все просто: нужно всего лишь соблюдать несколько простых правил, чтобы сохранить грамоничный силуэт. Ботфорты-чулки, плотно облегающие ногу, лучше всего будут смотреться с платьями и юбками. Если вы делаете ставку на длину мини, лучше отказаться от моделей слишком узкого кроя. В сочетании с такими же узкими сапогами, такое платье может нарушить пропорции силуэта. Так что в первую очередь советуем обратить внимание на прямой или чуть расширяющийся крой. И, конечно, с мини вам необходимы колготки в цвет обуви - в противном случае сапоги могут "резать" рост. Если короткие юбки вам не по вкусу, сочетайте ботфорты с платьями миди и макси. Это могут быть расслабленные платья-рубашки, облегающие модели из эко-кожи или уютные платья-свитеры из трикотажа - каждое из них составит отличную пару ботфортам. Можно попробовать сыграть на контрасте: выбирайте максимально романтичное платье с рюшами или цветочным принтом и комбинируйте с высокими сапогами на массивной грубой подошве. А наглядные примеры стилизации ищите в осенне-зимних коллекциях Bottega Veneta, Stella McCartney, Etro, Hermes, Isabel Marant, Lanvin и других.

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