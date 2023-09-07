7 сентября 2023

7 сентября 2023 16:21

Что купить на распродаже, чтобы выглядеть «дорого»

Сезон распродаж - лучшее время, чтобы пополнить гардероб. Во-первых, со скидкой можно купить что-то очень красивое, но не очень практичное, о чем вы давно мечтали, но не хотели тратить слишком большую сумму. А во-вторых, выгодно пополнить гардероб вещами, которые вы будете носить еще очень долго, потому что они никогда не выйдут из моды. Мы выбрали пять абсолютно вневременных опций, на которые стоит искать в разделе sale прямо сейчас. 

Белая рубашка

Лея Сфез

Белая рубашка - синоним вечной классики. Она нужна всегда и во всех случаях, идет всем, вне зависимости от возраста и телосложения, а еще - никогда не покидает модную арену. Мы уверены, в вашем гардеробе сорочка белого цвета уже есть и, скорее всего, не одна, однако не стоит упускать возможности обзавестись еще одной с приятной скидкой. Эта вещь точно не будет лежать без дела. 

Классические лоферы

Хейли Бибер

Лоферы - идеальная обувь, которую можно носить с ранней весны и до поздней осени, с платьями и мешковатыми джинсами, в офис, на свидание и на вечеринку. Они никогда не будут смотреться неуместно и не потеряют актуальности. Особенно, если вы выберете классическую модель из гладкой кожи без яркого декора. Такая пара - лучшая инвестиция в гардероб. 

"Мужской" жакет

Еще одна вещь, которая обязательно должна быть в гардеробе, - плечистый жакет "мужского" кроя. Как ни парадоксально, но именно эта вещь лучше всего подчеркивает женственность и элегантность. Носить жакет можно будет с любой одеждой: от платья в цветок до спортивных треников, и всегда выглядеть в нем безупречно. Яркие опции лучше заменить черной, бежевой или коричневой базой - эти цвета никогда не теряют своей актуальности. 

Вместительная сумка

Моментально узнаваемые it-bags в этом сезоне сменили "анонимные" сумки - качественные, минималистичные стильные и абсолютно вневременные. Именно подходящую под такое описание сумку сейчас стоит искать на распродаже. Особое внимание настоятельно рекомендуем обратить на вместительные тоуты из кожи - такая модель прослужит вам еще очень много лет. 

Джинсы прямого кроя

От сезонной смены трендов не застрахован никто и ничто, и джинсы - не исключение. Конечно, если речь идет не о базовой модели прямого кроя. Эти джинсы остаются на модной арене всегда, потому что уже давно вышли за рамки трендов. Среди других плюсов - они садятся на любую фигуру и одинаково здорово смотрятся на модницах всех возрастов. 

thesymbol.ru


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