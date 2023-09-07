Как носить колготки осенью-2023, чтобы выглядеть модно

Колготки долго оставались одним из самых противоречивых элементов гардероба. Настолько, что многие женщины всячески старались их избегать. Капроновые колготки упорно входили во все списки антитрендов, а многие даже считали, что они способны испортить даже самый безупречный образ. Но мы живем в климате, где без этой вещи попросту не обойтись, поэтому искать способы носить колготки модно все же придется. Благо за последние пару сезонов у них случился настоящий модный ренессанс: их носят на подиумах, на улицах главных модных столиц и даже на красной дорожке. Причем не только с сапогами и ботильонами, но и с открытой обувью вроде босоножек и мюлей, что еще совсем недавно считалось абсолютным моветоном. Чтобы вам было проще ориентироваться в непростом "чулочно-носочном" вопросе, мы собрали самые модные способы стилизации колготок, которые будут актуальны осенью-2023. Теперь вы точно не ошибетесь.

Со всем и под все

Ищете универсальный вариант на весь сезон? Присмотритесь к черным колготкам в мелкую сетку. Они удивительным образом вписываются во все образы и не перетягивают на себя внимание, не становясь акцентом. Особенно здорово они смотрятся с акцентной обувью в тон, как на показе Victoria Beckham.

Total black

Самый простой, понятный и удобный вариант - это колготки в цвет всего образа. Они помогут сделать его более цельным, а также зрительно вытянуть силуэт - а значит, выглядеть выше и стройнее. Если выбрать колготки в цвет обуви и юбки, то ноги будут казаться буквально бесконечными. Проще всего провернуть этот трюк верным адептам total black'а: черные колготки можно найти в любом магазине, да и подбирать оттенок к образу не придется. К тому же осенью-2023 этот вариант - большой тренд.

В цвет образа

Усложняем задачу. На осенне-зимних показах было много монохромных образов, дополненных колготками в тон. Но речь уже не о спокойных базовых оттенках, а о ярких и необычных - бирюзовом, розовом, ярко-красном, зеленом. Этот прием в целом работает так же, как total black, но вам придется поискать колготки, идеально попадающие в оттенок наряда. Но, поверьте, это того стоит: вау-эффект от образа окупит все ваши старания.

Яркие колготки под прозрачной одеждой

Прием для самых смелых - цветные колготки под прозрачной юбкой или платьем. Такое сочетание мы увидели на показе Gucci. Прошло то время, когда колготки были исключительно утилитарной вещью - теперь это самый настоящий модный аксессуар. И его должно быть видно. Так что не стесняйтесь носить их даже под прозрачными вещами: теперь это модно.

На контрасте

В то же время, набирает обороты тренд на цветные колготки, контрастирующие с образом. Особенно часто дизайнеры используют для этого модели ярко-красного цвета. Так, на показе Miu Miu было несколько образов с голубыми и зелеными колготками - и чаще всего в сочетании с юбками и платьями контрастных цветов. Берем прием на заметку.

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