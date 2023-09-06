6 сентября 2023

6 сентября 2023 15:52

Самые модные куртки осени 2023: главные тренды

Miu Miu осень-зима 2023/24

Верхняя одежда - важная часть осенне-зимнего гардероба. Именно она формирует впечатление об образе и "собирает" все его составляющие воедино. В начале осени, пока мы не облачились в теплые шерстяные пальто и пуховики, особенно пригодятся разнообразные куртки. Мы внимательно изучили показы осенне-зимних коллекций брендов и выбрали 5 самых трендовых курток, на которые стоит обратить внимание.

Кожаный бомбер

Saint Laurent осень-зима 2023/24

Будем честны, когда бомберы внезапно вернулись на модную арену, мы не ожидали, что этот тренд окажется настолько живучим. Каждый сезон нам кажется, что популярность бомберов вот-вот сойдет на нет, но они снова и снова возвращаются на подиумы. Впрочем, этому можно только порадоваться. Объемный бомбер из кожи впишется практически в любой образ (у Saint Laurent он, например, отлично уживается с юбкой-карандаш и блузой с бантом на шее), добавит ему дерзости и расслабленности. 

Стеганая

Christian Dior осень-зима 2023/24

Стеганые куртки уже стало сложно причислять к трендам - они давно превратились во вневременную классику. Правда их трендовые вариации все равно изменяются из сезона в сезон. Этой осенью, например, на пике популярности приталенные модели с объемными воротниками в стиле ladylike, как у Dior. Такую в непогоду смело можно носить с юбками и платьями. Впрочем, если вам больше по вкусу классическая "стеганка" прямого рубашечного кроя, она будет смотреться не менее актуально. 

Джинсовка оверсайз-кроя

Gauchere осень-зима 2023/24

Этой осенью звание самой модной джинсовой куртки достается модели-оверсайз. Такую куртку легко интегрировать в разные образы: в частности, из-за кроя под нее точно "поместятся" свитеры, худи и любая другая объемная одежда. Классическая синяя (самые модные оттенки денима мы собрали здесь), серая или даже цветная, такая куртка - отличная инвестиция в гардероб. Носите ее в джинсовом ансамбле, как у Gauchere, с широкими брюками и даже юбками-макси. 

Мотоциклетная куртка

Isabel Marant осень-зима 2023/24

Если кожаная куртка летчиков вам не по вкусу, обратите внимание на мотоциклетную модель. Достаточно облегающий крой, четкая линия плеч и длина не ниже талии - вот главные критерии модной куртки. Если яркие модели с надписями, как у гонщиков, вам не по вкусу, присмотритесь к однотонным моделям схожего кроя. Такая, например, нашлась у Isabel Marant. Эта куртка проста в стилизации и всегда очень эффектно выглядит. 

С накладными карманами

Balmain осень-зима 2023/24

Утилитарность - большой тренд этой осени, хотя куртки с большими накладными карманами пришли к нам еще из прошлого сезона. Длинная или короткая, с капюшоном или без, яркая или базовая - не важно. Главное, чтобы на вашей куртке были карманы: чем больше, чем лучше. Отличный пример нашелся в коллекции Balmain. Помните, что действительно использовать все карманы по назначению не стоит: куртка деформируется и потеряет привлекательный вид. А вот с декоративной функцией карманы справятся на ура. 

thesymbol.ru


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