Самые модные куртки осени 2023: главные тренды

Верхняя одежда - важная часть осенне-зимнего гардероба. Именно она формирует впечатление об образе и "собирает" все его составляющие воедино. В начале осени, пока мы не облачились в теплые шерстяные пальто и пуховики, особенно пригодятся разнообразные куртки. Мы внимательно изучили показы осенне-зимних коллекций брендов и выбрали 5 самых трендовых курток, на которые стоит обратить внимание.

Кожаный бомбер

Будем честны, когда бомберы внезапно вернулись на модную арену, мы не ожидали, что этот тренд окажется настолько живучим. Каждый сезон нам кажется, что популярность бомберов вот-вот сойдет на нет, но они снова и снова возвращаются на подиумы. Впрочем, этому можно только порадоваться. Объемный бомбер из кожи впишется практически в любой образ (у Saint Laurent он, например, отлично уживается с юбкой-карандаш и блузой с бантом на шее), добавит ему дерзости и расслабленности.

Стеганая

Стеганые куртки уже стало сложно причислять к трендам - они давно превратились во вневременную классику. Правда их трендовые вариации все равно изменяются из сезона в сезон. Этой осенью, например, на пике популярности приталенные модели с объемными воротниками в стиле ladylike, как у Dior. Такую в непогоду смело можно носить с юбками и платьями. Впрочем, если вам больше по вкусу классическая "стеганка" прямого рубашечного кроя, она будет смотреться не менее актуально.

Джинсовка оверсайз-кроя

Этой осенью звание самой модной джинсовой куртки достается модели-оверсайз. Такую куртку легко интегрировать в разные образы: в частности, из-за кроя под нее точно "поместятся" свитеры, худи и любая другая объемная одежда. Классическая синяя (самые модные оттенки денима мы собрали здесь), серая или даже цветная, такая куртка - отличная инвестиция в гардероб. Носите ее в джинсовом ансамбле, как у Gauchere, с широкими брюками и даже юбками-макси.

Мотоциклетная куртка

Если кожаная куртка летчиков вам не по вкусу, обратите внимание на мотоциклетную модель. Достаточно облегающий крой, четкая линия плеч и длина не ниже талии - вот главные критерии модной куртки. Если яркие модели с надписями, как у гонщиков, вам не по вкусу, присмотритесь к однотонным моделям схожего кроя. Такая, например, нашлась у Isabel Marant. Эта куртка проста в стилизации и всегда очень эффектно выглядит.

С накладными карманами

Утилитарность - большой тренд этой осени, хотя куртки с большими накладными карманами пришли к нам еще из прошлого сезона. Длинная или короткая, с капюшоном или без, яркая или базовая - не важно. Главное, чтобы на вашей куртке были карманы: чем больше, чем лучше. Отличный пример нашелся в коллекции Balmain. Помните, что действительно использовать все карманы по назначению не стоит: куртка деформируется и потеряет привлекательный вид. А вот с декоративной функцией карманы справятся на ура.

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