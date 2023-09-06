От кончиков-шоколадок до персикового омбре: 5 интересных вариантов осеннего френча

Любишь французский маникюр за сдержанность и аккуратность, но подустала от его стандартной версии с белыми кончиками? Прекрасно тебя понимаем и предлагаем лучший выход из ситуации - попробовать разнообразить классический дизайн интересными элементами.

Этой осенью в тренде будет френч в богатых оттенках молочного и темного шоколада, а также его нестандартные омбре-варианты. Вот 5 необычных нейл-идей, которыми тебе захочется вдохновить своего мастера в этом сентябре!

Угольные кончики

Глубокий черный оттенок на кончиках так же отлично сочетается с молочной основой, как и классический белый. Для большего контраста не жалей цвета и вместо тонких линий выбирай широкие "улыбочки", которые будут идеально смотреться на самых модных в этом сезоне овальных ногтях.

Персиковое омбре

Выделить кончики ногтей можно не только четкими линиями, но и стильным градиентом. Подбери нежный персиковый оттенок лака из палитры, а мастер красиво замиксует его с полупрозрачной основой, за счет чего переход будет смотреться плавно и мягко.

Шоко-кончики

Пожалуй, самая уютная версия френча из нашей подборки! Роскошный оттенок молочного шоколада этой осенью будет круто смотреться не только в макияже и на твоих волосах, но и в маникюре. А еще нейл-дизайн в таких теплых тонах красиво обыграет твой бронзовый загар на коже, оставшийся после летнего отпуска.

Монохром

А эта идея маникюра идеально подойдет тем, кто пока не готов сильно отступать от базовой версии френча. При этом довольно классическое сочетание белого и черного цветов на кончиках мгновенно придает рукам какого-то шика.

Золотое омбре

Еще одна версия френч-омбре в нашей подборке - на этот раз более нарядная и сверкающая. Золотой оттенок напрямую ассоциируется у нас с осенью, поэтому почему бы красиво не размыть его кончиках ногтей во время очередного похода на маникюр? В качестве основы тут лучше использовать не молочный, а розовато-персиковый тон - сочетание будет более гармоничным.

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