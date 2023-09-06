6 сентября 2023

6 сентября 2023 12:01

Одежда как доспехи: осенью носите металлические оттенки

Ferragamo осень-зима 2023/24

Сияющие наряды - тренд, традиционно сопровождающий осенне-зимний сезон. Оно и понятно: осень - начало сезона мероприятий, вечеринок и красных дорожек, а для них нужна соответствующая одежда. Этот сезон не стал исключением. Различные металлизированные ткани - большой тренд наступающей осени. Брюки, юбки и платья, будто отлитые из жидкого металла, станут эффектной основой для любого образа. В металлизированной ткани необычно будут смотреться даже вещи самого простого кроя. Оттенки можно выбирать характерно "металлические" или, наоборот, неожиданные для такой текстуры: например, пастель или природные цвета. Дизайнеры будто решили отдать дань памяти ушедшему из жизни Пако Рабанну, который в 60-х первым начал использовать металл в своих коллекциях. Правда, без буквальных оммажей обошлось: настоящие стальные диски для платьев никто не использовал. А вот металлизированной кожи, сияющего ламе и блестящих вышивок было в избытке.

Gucci осень-зима 2023/24

Откуда такая любовь ко всему сияющему? С одной стороны, это отголоски постпандемийной моды на все нарядное. За долгие томительные месяцы локдаунов мы очень соскучились по поводам принарядиться - и начали делать это, используя любой предлог. С другой - ответ дизайнеров на потребность в защите. В наши неспокойные времена как никогда хочется обзавестись доспехами - и если уж не настоящими, то хотя бы чисто символическими. Ведь исторически одна из основных функций одежды - это именно защита. От погодный условий и физической опасности. Конечно, "доспехи" из актуальных осенне-зимних коллекций такую функцию не несут, зато точно придадут вам сил и уверенности в себе. А это уже большой плюс. Лучшие "лоспехи" нового сезона ищите в коллекциях Gucci, Ferragamo, Dries Van Noten, Blumarine, Bode, 16Arlington, Hermes, Paco Rabanne, Proenza Schouler, Rodarte и многих-многих других.

BLUMARINE осень-зима 2023/24

BLUMARINE осень-зима 2023/24

AKRIS осень-зима 2023/24

SIMKHAI осень-зима 2023/24

DOLCE GABBANA осень-зима 2023/24

PROENZA SCHOULER осень-зима 2023/24

MAX MARA осень-зима 2023/24

HERM S осень-зима 2023/24

Dries Van Noten осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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