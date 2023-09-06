6 сентября 2023

6 сентября 2023 10:48

Какой палантин всегда выглядит «дорого»

Saint Laurent осень-зима 2023/24

Встремлении создать эффектный образ в духе "тихой роскоши", важно помнить, что абсолютно все его составляющие должны выглядеть "дорого". Не стоит недооценивать значимость обуви и аксессуаров в этом вопросе, ведь именно они способны в корне изменить ваш внешний вид. О том, как выбрать правильные сумку и украшения, мы уже рассказывали, а теперь поговорим об аксессуаре, который пригодится с наступлением первых холодов - палантине. Вот как правильно его выбрать. 

The Row осень 2023

Идеальный пример "дорогого" палантина мы увидели в коллекции Saint Laurent. Объемные, больше напоминающие пледы, накидки с бахромой модели носили поверх свитеров, жакетов и даже кожаных курток. Энтони Ваккарелло выбрал элегантные "дорогие" расцветки: помимо однотонных черных и темно-коричневых палантинов, в коллекции нашлись опции в клетку разных размеров. Впрочем, не только Saint Laurent удалось сделать этот аксессуар "дорогим" - очень минималистичные, но от этого не менее эффектные модели нашлись у Michael Kors и The Row.

Michael Kors осень-зима 2023/24

Несмотря на то, что палантины бывают атласными и шелковыми, на холодный сезон мы рекомендуем выбирать опции из шерсти. Даже если ваш выбор пал на синтетический материал, очень важно, чтобы ткань не имела искусственного блеска. Он очень дешевит образ. Палантин советуем выбирать большого размера: так его можно будет носить разными способами, каждый раз создавая неповторимый образ. Если говорить о расцветке, здесь действует золотое правило "тихой роскоши" - "чем меньше, тем лучше". Выбирайте однотонный палантин в благородных оттенках или с "дорогим" принтом. О четырех лучших вариантах мы рассказывали здесь. И конечно, всегда помните о всех уже имеющихся в вашем гардеробе вещах, с которыми вы планируете носить аксессуар - он идеально с ними сочетаться. 

Saint Laurent осень-зима 2023/24

Saint Laurent осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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