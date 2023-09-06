Какую юбку купить к осени, чтобы быть самой модной

Даже наслаждаясь последними неделями лета, важно не забывать о подготовке осеннего гардероба. Чтобы встретить новый сезон во всеоружии, стоит обзавестись целым набором маст-хэвов. Помимо идеальных джинсов, которые никогда не выйдут из моды, и красного платья, настоятельно рекомендуем присмотреться к еще одной опции - юбке-карандаш. Эта элегантная модель оказалась на модной арене благодаря возросшей популярности стиля ladylike - вместе с приталенными жакетами и лодочками на шпильке. Модные "карандаши", подчеркивающие талию и бедра, можно отыскать в осенне-зимних коллекциях практически всех крупных брендов. Рассказываем, где искать и как носить самую модную юбку сезона.

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На подиумах можно найти юбки-карандаши в самых разных вариациях. Самая классическая модель длиной до колена из костюмной ткани стала одной из главных вещей в коллекции Saint Laurent. Энтони Ваккарелло предлагает носить карандаши с майками алкоголичками, огромными "мужскими" жакетами, блузами с акцентными плечами и остроносыми слингбэками на высокой шпильке. Идеальное комбо для офиса и не только - это отличный способ подчеркнуть свою женственность и сексуальность, не рискуя выглядеть слишком вызывающе. Похожая модель "карандаша" нашлась и в коллекции Versace, правда объемному пиджаку Донаталла Версаче предпочла приталенный - и он оказался не менее удачным выбором.

Другие дизайнеры решили поэкспериментировать с материалами. Модели на шоу Gucci носили "карандаши" из кожи в паре такими же кожаными жакетами. Впрочем, такая юбка будет отлично смотреться и с более простым верхом, вроде хлопкового лонгслива или кашемирового пуловера. Юбки-карандаши Miu Miu буквально воплотили в себе две противоположности: в коллекции бренда можно найти модели из плотного, идеально держащего форму твида, и полупрозрачной ткани в горох, более подходящей для блуз, нежели для юбок. А Coperni для своих "карандашей" использовали сверкающую светоотражающую ткань, которая особенно эффектно смотрелась на контрасте с базовым верхом.

Носить юбку-карандаш можно десятками разных способов. Вы можете смело повторить любой понравившийся вариант стилизации с подиумов: осенне-зимние коллекции в этом сезоне отличаются особой простотой и утилитарностью, так что подиумные образы вполне имеют право на жизнь за пределами модного показа. Комбинируйте "карандаши" с офисными рубашками и базовыми топами, с блузами с пышными рукавами и топами с соблазнительными вырезами, с жакетами и кардиганами и множеством других вещей.

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