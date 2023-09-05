Осенью любая вещь будет модной, если на ней есть кокетливые банты

"Тихая роскошь" "тихой роскошью", но нарядную моду никто по-прежнему не отменял. Тем более в осенне-зимнем сезоне, когда торжественных мероприятий куда больше, чем летом. А соответственно больше и формальных поводов принарядиться. Поэтому с наступлением осени в наши гардеробы вернется декор. Возможно, не такой обильный как еще год назад, но тоже заметный. Особое место при этом займут банты. Для осени 2023 они значат примерно то же, что для лета - объемные цветы на платьях, блузках, топах и юбках. То есть фактически это главный декоративный элемент на любой одежде. А значит, любой предмет гардероба имеет шансы стать модным при условии, если на нем есть бант.

Это наглядно видно оп осенне-зимним коллекциям. Дизайнеры будто сговорились, примеряя банты всех мастей на самые разные вещи. Но чаще всего, конечно, на платья. Особенно хороши в этом бренды, традиционно славящиеся нарядными и вечерними вещами. Например, Carolina Herrera Richard Quinn, показавшие платья в пол с внушительных размеров бантами. Если бы не туманная судьба красных дорожек в свете забастовки голливудских актеров, то мы бы сказали, что ждем эти образы на ближайших премиях и кинофестивалях. Чуть скромнее, но тоже вполне уверенно выступили Victoria Beckham и Paco Rabanne: в их прочтении бантики небольшие и деликатные. А Алессандра Рич посмотрела на тренд под другим углом. По ее версии банты - нечто будуарное. Что тоже имеет право на существование.

thesymbol.ru