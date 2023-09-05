5 сентября 2023

5 сентября 2023 12:49

Взрывной алый — самый модный цвет осени-2023

The Row осень-зима 2023/24

Внегласной иерархии модных трендов традиционно ключевую позицию занимают цвета сезона. Именно от оттенков в первую очередь отталкиваются дизайнеры и модницы при составлении образов. Уже потом к ним добавляются иные детали. Глядя на актуальные осенне-зимние показы, может показаться, что бренды выступили скромно, отдав предпочтение нейтральным оттенкам: серому, черному, бежевому, коричневому. Но это не совсем так. Несмотря на общее сдержанное настроение сезона, без ярких красок тоже не обошлось. Один из ключевых оттенков сезона - сочный цвет красного яблока, благополучно перекочевавший из весенне-летних коллекций. Помните яблоко, которое Злая королева дала Белоснежке в классической экранизации сказки от Disney? Это именно тот тон, к которому нужно стремиться. В сущности, чем ярче, тем лучше. И не бойтесь выглядеть вызывающе: как минимум этой осенью вас никто не осудит за такую смелость. Зато всем своим обликом вы будете согревать окружающих затяжной холодной осенью, когда так не хватает ярких красок в жизни.

Valentino осень-зима 2023/24

Victoria Beckham осень-зима 2023/24

Не стоит путать оттенок красного яблока с цветом года Viva Magenta. Новый модный цвет куда чище, ведь в нем нет розоватого подтона, которым отличается выбор института Pantone. На подиумах оттенок красного яблока чаще всего можно было встретить в формате тотал-лука - буквально с ног до головы. И это неудивительно: даже вещи самого простого кроя (посмотрите хотя бы на лаконичное оверсайз-пальто The Row) сразу выглядят очень эффектно благодаря яркому цвету. Он настолько самодостаточен, что не требует поддержки ни в виде сложного сочетания оттенков, ни в эквиваленте замысловатых аксессуаров. Впрочем, модели более сложной конструкции в ярко-красном оттенке смотрятся ничуть не хуже - взять хотя бы латексное платье Christopher Kane с замысловатой многослойной баской и крупным бантом на спине. Если огненно-алый тотал лук - все-таки слишком смелое решение для вас, то можно ограничиться и всего одной деталью. Например, блузкой, как на показе Tory Burch. Или даже сумкой: благо аксессуары именно в этом оттенке как никогда популярны.

Tory Burch осень-зима 2023/24

Christopher Kane осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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