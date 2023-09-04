4 сентября 2023

4 сентября 2023 14:55

3 модели сумок, без которых не обойтись этой осенью

Bottega Veneta осень-зима 2023/24

Сумка - важный элемент гардероба. И не только потому что нам нужно где-то носить свои вещи, но и потому что она способна полностью преобразить любой образ. Выбор сумки - задача не из легких. Дизайнеры ежесезонно представляют десятки разнообразных моделей, из которых приходится выбирать всего несколько. Чтобы облегчить вам задачу, мы внимательно изучили осенне-зимние показы дизайнеров и выбрали 3 самые главные модели сезона, которыми стоит обзавестись в первую очередь. 

Сумка на цепочке

Gucci осень-зима 2023/24

История сумки на цепочке восходит к Гарбриэль Шанель и ее культовой сумке Chanel 2.55, и спустя многие десятилетия этот аксессуар остается все таким же популярным среди дизайнеров. Неважно, используется ли цепочка по назначению - вместо ручки - или просто украшает сумку. Она - незаменимый в этом сезоне элемент, который превратит даже самый базовый аксессуар в эффектное дополнение к образу. 

Клатч-оверсайз

Ferragamo осень-зима 2023/24

Клатч изначально задумывался очень миниатюрным, чтобы в нее поместилось все необходимое для вечернего выхода. Теперь с клатчем смело можно отправляться в офис - в нем точно найдется место и для ноутбука, и для ежедневника, и еще для десятка разных мелочей, ведь в этом сезоне в моде клатчи-оверсайз. Выбирайте модель простого дизайна и без лишнего декора, а вот с цветом можете поэкспериментировать. Яркая сумка может стать эффектным цветовым акцентом в образе. Главное, выбирать ее с учетом уже имеющихся в гардеробе вещей, с которыми вы планируете ее сочетать. 

Вместительный тоут

Loewe осень-зима 2023/24

"Чем больше, тем лучше", - кажется, именно этим правилом дизайнеры руководствовались при создании сумок в этом сезоне. И если в случае клатча они сделали из микро-сумки - полноценную, то и без того вместительный тоут этой осенью приобрел еще больший размер. Лучший выбор - минималистичная модель из гладкой кожи без лишнего декора и крупных логотипов. 

thesymbol.ru


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