4 сентября 2023

4 сентября 2023 13:13

Что носить в сентябре: 5 модных образов, которые легко повторить

Твидовый жакет + платье миди

@emitaz

Даже в прохладную погоду можно выглядеть как леди - стоит только надеть твидовый жакет. С тех пор, как Габриэль Шанель одела в твид весь высший свет, твидовый жакет остается воплощением элегантности и статусности. Отличной парой для твидового жакета станет платье миди - комбинация получится незамысловатая, но очень универсальная. В офис платье и жакет носите с лоферами или слингбэками на плоском ходу, на свидание - с изящными туфлями на kitten-heel, а в театр - с трогательными Мэри-Джейн. Элегантным дополнением к образу станет нитка жемчуга.

Свитер + джинсы

@chloelecareux

Идеальное комбо для любого случая. Присмотритесь к джинсам wide leg - это самый актуальный фасон сезона, который визуально удлиняет ноги. Дополняйте джинсы ярким свитером - он поднимет настроение вам и окружающим в пасмурную погоду. Впрочем, модели базовых цветов будут смотреться не менее стильно. Дополнит образ ваша любимая пару кроссовок и удобная сумка. 

Блейзер + рубашка + юбка мини

@clairerose

Черный блейзер - незаменимая вещь в осеннем гардеробе. Носить его можно бувально с любой одеждой: от платьев-бюстье и до джинсов и худи. Мы предлагаем более нейтральную комбинацию, которая подойдет для самых разных случаев: рубашка + мини-юбка + блейзер. Строгий крой рубашки уравновесит длину юбки, а блейзер - "соберет" образ воедино. Важно, чтобы он и юбка были примерно одной длины - так лук выйдет более аккуратным. 

Пальто + юбка мини

@shepelevich

Похолодание - не повод отказываться от мини: достаточно просто дополнить его пальто в пол. Это комбо универсально и будет отлично смотреться с любой обувью: от лоферов и лодочек до ботильонов и высоких сапог. "Верх" к мини-юбке можно подобрать любой: трикотажный топ, рубашку или джемпер - все зависит от погоды и ваших предпочтений. 

Кардиган + брюки + балетки

@anoukyve

Трикотажный кардиган и прямые брюки - лучшая униформа для осенних будней. Классические брюки из шерсти прямого или чуть свободного кроя станут лучшим выбором. Кардиган может быть любым: облегающую модель носите на голое тело вместо топа, а свободную - поверх футболки или блузы. Пока позволяет погода, носите это комбо с балетками, а затем замените их на ботильоны или ботинки челси.

thesymbol.ru


Просмотров: 148

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 5 564
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 4 817
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 5 153
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 4 717
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 5 541
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 5 279
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 4 374
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 4 784
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 4 858
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 5 130
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье