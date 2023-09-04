Что носить в сентябре: 5 модных образов, которые легко повторить

Твидовый жакет + платье миди

Даже в прохладную погоду можно выглядеть как леди - стоит только надеть твидовый жакет. С тех пор, как Габриэль Шанель одела в твид весь высший свет, твидовый жакет остается воплощением элегантности и статусности. Отличной парой для твидового жакета станет платье миди - комбинация получится незамысловатая, но очень универсальная. В офис платье и жакет носите с лоферами или слингбэками на плоском ходу, на свидание - с изящными туфлями на kitten-heel, а в театр - с трогательными Мэри-Джейн. Элегантным дополнением к образу станет нитка жемчуга.

Свитер + джинсы

Идеальное комбо для любого случая. Присмотритесь к джинсам wide leg - это самый актуальный фасон сезона, который визуально удлиняет ноги. Дополняйте джинсы ярким свитером - он поднимет настроение вам и окружающим в пасмурную погоду. Впрочем, модели базовых цветов будут смотреться не менее стильно. Дополнит образ ваша любимая пару кроссовок и удобная сумка.

Блейзер + рубашка + юбка мини

Черный блейзер - незаменимая вещь в осеннем гардеробе. Носить его можно бувально с любой одеждой: от платьев-бюстье и до джинсов и худи. Мы предлагаем более нейтральную комбинацию, которая подойдет для самых разных случаев: рубашка + мини-юбка + блейзер. Строгий крой рубашки уравновесит длину юбки, а блейзер - "соберет" образ воедино. Важно, чтобы он и юбка были примерно одной длины - так лук выйдет более аккуратным.

Пальто + юбка мини

Похолодание - не повод отказываться от мини: достаточно просто дополнить его пальто в пол. Это комбо универсально и будет отлично смотреться с любой обувью: от лоферов и лодочек до ботильонов и высоких сапог. "Верх" к мини-юбке можно подобрать любой: трикотажный топ, рубашку или джемпер - все зависит от погоды и ваших предпочтений.

Кардиган + брюки + балетки

Трикотажный кардиган и прямые брюки - лучшая униформа для осенних будней. Классические брюки из шерсти прямого или чуть свободного кроя станут лучшим выбором. Кардиган может быть любым: облегающую модель носите на голое тело вместо топа, а свободную - поверх футболки или блузы. Пока позволяет погода, носите это комбо с балетками, а затем замените их на ботильоны или ботинки челси.

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