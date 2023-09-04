Как выглядят самые модные лодочки на каблуке осень-2023

Среди стремительно меняющихся трендов всегда остаются вещи, которые стабильно не теряют своей актуальности многие годы подряд. Это "мужские жакеты с четкой линией плеч, белые хлопковые рубашки и, конечно, туфли-лодочки. Уверены, хотя бы в одном экземпляре эта пара найдется в гардеробе у каждой модницы. Она универсальна, предельно элегантно и никогда не выходит из моды. Впрочем, влиянию трендов подвержена даже такая вневременная классика, так что из сезона в сезон пара, достойная звания самой модной, меняется. На этот раз дизайнеры решили обратиться к истокам: официально, самые трендовые лодочки сезона осень-зима 2023/24 - базовые черные.

Коллекции этого сезона стали настоящим гимном утилитарности: давно мы не видели на подиумах столько маек, "офисных" рубашек, джинсов и бежевых тренчей. Так что совсем неудивительно, что вместо ярких пар с крупным декором или необычным каблуком, дизайнеры выбрали самую классическую и понятную. Черные лодочки вписываются буквально в любой образ. В офис носите их с плечистым жакетом и юбкой-карандаш, как у Saint Laurent, в театр с платьем-футляром, как у Schiaparelli, а на вечеринку - с осень узкими брюками с высокой талией и топом-бра, как у Philosophy di Lorenzo Serafini. Впрочем, эта пара здорово украсит еще десятки луков: от брючного костюма до пресловутого комбо из джинсов и футболки.

Первое, на что важно обратить внимание, при выборе идеальных лодочек, - удобство. Поверьте, дискомфорт, который вы испытываете, будет заметен не только вам, но и окружающим, - как минимум отразится на походке. А это точно испортит внешний вид образа в целом. К счастью, черные лодочки представлены в ассортименте буквально каждого обувного бренда, так что вы точно сможете найти модель с комфортной колодкой. Если говорить о материале, лучшим выбором по-прежнему остаются гладкая кожа или замша. Эти материалы всегда смотрятся "дорого" и благородно и точно позволят туфлям без проблем вписаться в любой ваш образ. Высота каблука может быть разной: лидером по комфорту остается микро-шпилька kittwn-heel, но если вы, подобно Кэрри Брэдшоу, комфортно чувствуете себя на высоких каблуках, не стоит себе в этом отказывать.

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