Самые модные бомберы осени-2023

Выбор верхней одежды - вопрос, который вновь становится актуальным каждую осень. К счастью, опций так много, что стильный вариант найдется для каждого. Неизменный фаворит инфлюенсеров - куртка-бомбер. Она универсальна, практична, легко вписывается в любой образ и идет всем. Рассказываем, как выглядят самые модные бомберы сезона, где их искать и с чем носить.

Лучший выбор - бомберы из кожи или плотной плащевой ткани с непромокаемой пропиткой. Они не только очень стильные, но и практичные: их можно носить в любую погоду, в отличие от опций из хлопка. Несмотря на популярность приталенных силуэтов, правильный бомбер - всегда оверсайз. Укороченный, классический или закрывающий бедра - не важно, главное чтобы куртка сидела на вас достаточно свободно. В выборе цвета полностью доверьтесь своей фантазии. Черный, серый и коричневый - бессмертная классика, но если хотите чего-то поярче, не стоит себе отказывать. Главное, чтобы цветная куртка сочеталась с уже имеющимися в вашем гардеробе вещами.

Носить бомбер можно практически с любой одеждой. Кожаный бомбер идеально дополнит широкие брюки или юбку, а модель из хлопка здорово впишется в более расслабленный аутфит. Не бойтесь экспериментировать: куртки из грубой кожи можно сочетать с шелковыми комбинациями, цветочными платьями и другими канонично женственными вещами. Идеально дополнят образ ботинки со шнуровкой или байкерские сапоги, ведь самые эффектные образы всегда строятся на контрастах. Модели объемного кроя лучше комбинировать узким или коротким низом, чтобы не нарушать баланс объемов. Еще один вариант - укороченный бомбер: его лучше всего сочетать с "низом" с высокой посадкой. Такое комбо визуально удлиняет ноги и делает силуэт стройнее.

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