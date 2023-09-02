2 сентября 2023

2 сентября 2023 11:17

Снова в школу: школьная форма — вечный источник вдохновения дизайнеров

Первое сентября неизбежно ассоциируется с наступлением учебного года. Даже если вы уже давно выпустились из школы и окончили вуз, образы школьников, идущих на первый урок года с букетами в руках, по-прежнему сопровождают эту дату. И каждую осень в школу возвращаются не только ученики, но и модницы. Не физически, конечно - скорее мыслями и воспоминаниями. В этом им помогают дизайнеры, которые с завидной регулярностью вдохновляются школьной формой и возвращают ее в число основных трендов. Этот осенне-зимний сезон не стал исключением. Подиумы вновь заполонили плиссированные мини-юбки, рубашки поло, преппи-джемперы, туфли "мэри-джейн" с трогательными носками и гетрами и костюмы-двойки в духе Шер из "Бестолковых". Как говорится, снова в школу.

VALENTINO осень-зима 2023/24

Парадокс: взрослые люди носят школьную форму (точнее, вариации на ее тему) куда охотнее школьников. Может, из-за ностальгии по собственному детству и подростковым годам. Может, потому что ее ношение по собственной воле воспринимается уже не как принуждение, но как некая роскошь. В любом случае, факт остается фактом: "хрустящие" белые рубашки, скромные черные платья с воротничками и трикотажные жилеты в стиле "преппи" становятся нам куда милее, как только выпускной бал оказывается за плечами. В этом сезоне их позиции как никогда сильны: дизайнеры предлагают все новые и новые вариации на тему, которым все сложнее противостоять. А еще их одобряют директора - к счастью, уже не школьные, а креативные. Kenzo, GCDS и Akris предлагают клетчатые костюмы-двойки вроде тех, что носила Алисия Сильверстоун в фильме "Бестолковые" - это вообще вечный референс для коллекций. David Koma и Dior показали более строгие вариации на тему - с галстуком, как у учениц католических школ. А Brunello Cucinelli, вечные адепты стиля old money, сделали ставку на в хорошем смысле старомодную стилистику "преппи": их "школьницы" - явно из элитной частной школы, куда их привозит личный водитель на машине бизнес-класса.

AKRIS осень-зима 2023/24

DAVID KOMA осень-зима 2023/24

KENZO осень-зима 2023/24

VALENTINO осень-зима 2023/24

GCDS осень-зима 2023/24

SANDY LIANG осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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