5 пар обуви, которые каждая француженка покупает к осеннему сезону

Француженки - признанные иконы стиля. Их удивительная способность - всегда выглядеть безупречно, будто не прикладывая к этому никаких усилий. Мы обожаем вдохновляться стилем жительниц французской столицы, иногда копируя целые образы, а иногда - лишь некоторые их детали. Например, обувь. У любой француженки есть необходимый минимум пар, которые она будет носить весь сезон. Вот 5 моделей обуви на осень, которые выбирают парижанки.

Сапоги до колена

Универсальная пара, которую можно носить и в пир, и в мир. Несмотря на популярность ботфортов в этом сезоне, француженки не изменяют своей любимой длине до колена. Сапоги лучше всего выбирать из гладкой кожи - на устойчивом каблуке или совсем без него - здесь ориентируйтесь на свой комфорт и на те вещи, с которыми вы планируете сапоги сочетать. Лучшим выбором, безусловно, станет пара черного цвета - это самый универсальный и практичный выбор.

Туфли Мэри-Джейн

Туфли Мэри-Джейн вернулись на модную арену пару лет назад, а француженки продолжали их носить даже все то время, пока они считались антитрендом. Чтобы в туфлях было комфортно весь день, выбирайте опции на устойчивом каблуке средней высоты. Мыс у туфель может быть круглый, квадратный или острый - прислушайтесь к своему вкусу. Носите Мэри-Джейн с пышными платьями, элегантными юбками-карандаш и даже с самыми простыми джинсами прямого кроя - они подойдут ко всему.

Лоферы

Еще одна универсальная пара, которая сочетает в себе комфорт и стиль - лоферы. Модель на массивной подошве и без крупного декора идеально впишется в любой образ и обеспечит комфорт, если вы планируете много ходить пешком. Парижанки особенно любят комбинировать лоферы с классическими брюками прямого кроя и экстремально короткими юбками. Стильной деталью станут контрастные носки - настоящий хит этого сезона.

Ботильоны с квадратным мысом

Еще один абсолютный маст-хэв в осеннем гардеробе любой француженки - ботильоны. Присмотритесь к минималистичным моделям с квадратным мысом из черной или коричневой кожи. Для большего комфорта выбирайте широкий устойчивый каблук или микро-шпильку kitten-heel. Сочетать такие ботильоны можно будет с десятками разных образов.

Кроссовки

Кроссовки - далеко не первая пара обуви, которая приходит в голову при упоминании французского стиля, однако парижанки активно их носят круглый год. Конечно, ugly shoes в кричащих расцветках вы на них никогда не увидите, а вот минималистичную модель в ретро-стиле - запросто. С джинсами, широкими брюками, трикотажными платьями и короткими юбками - такая пара будет хорошо смотреться в любом аутфите.

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